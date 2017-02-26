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Dawa快長大 部落學童栽小米學傳統

撒下小米種籽後，指導老師用竹掃把輕拂覆土，學童聚精會神觀看每一步驟。（記者陳賢義攝）

2017-02-26  17:08

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本國小紮根傳統教育，在校內闢地種植小米、紅藜等原住民傳統農作，小朋友從整地、挖土、拔草逐步學習，再由老師指導撒種要領、翻撥土壤等農事，靜待種籽在五月間長成分枝，小朋友直呼好難，但也希望努力能贏得好收穫。

「Dawa、Dawa（卑南族語的小米）快快長大，不要讓小烏給吃掉！」小二生皓倫說，真的好神奇喔！只要輕輕揮撒種籽，就能靜徒植株逐漸成長；從整地、挖土、拔草都是大家互相合作完成，不好好認真看顧，可能一切都浪費了。淑美老師說，現代教育不能墨守成規，而且每位家長對小孩都有所寄望，跟隨祖先的智慧，就能領悟其中真理，無毒種植小米和紅藜，不但能讓小朋友了解原住民的傳統農作，也能親近及友善土地。

「為什麼撒種後要用竹掃把輕拂，才能均衡覆土及幫助農作快快成長！」小英老師耐心講解及指導，小朋友聽得津津有味爭相應答。小英老師說，希望小朋友藉由親自參與及引導，更進一步親近祖靈及了解祖先的好聰明。小四生心怡則說，好高興有機會學習栽種小米的傳統，希望「Dawa」快快長大，不要讓小鳥給吃掉了。

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  • 老師耐心講解栽種小米的撇步，學童聽的津津有味。（記者陳賢義攝）

    老師耐心講解栽種小米的撇步，學童聽的津津有味。（記者陳賢義攝）

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