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明天起至3月1日 機捷延長載客時段

2017-02-26  16:37

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園市長鄭文燦今天在機捷桃園機場二期航站A13站宣佈，機捷明天至3月1日延長營運時段，由原來上午8點至下午4點延長為上午7點至晚間9點，主要是疏解連續假期的運量需求，他也強調，機捷的營運絶對以安全為優先考量，自2月2日開放團體試乘至昨天為止，運量有88萬人次。

鄭文燦也指出，機捷安全是基本考量，試營運就是為了找出缺點解決問題，如果有結構問題，也會以專案方式處理解決，由於3月2日就正式對外營運，他希望可以疏解桃園機場百分之20-40對外聯絡的旅客量，由於目前還是免費試乘階段，許多民眾多利用機捷到桃園機場「一日遊」。


機捷3月2日至4月1日半價收費

桃園機場也預估3月2日開始收費營運，機捷運量勢必減少，機捷由台北A1車站到桃園機場收費，目前不論直達車或普通車的票價為160元，不過3月2日至4月1日半價收費，4月2日開始則恢復原價。

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  • 桃園市長鄭文燦（右）今天在機捷A13站宣佈試營運至昨天有88萬人次，同時為因應連續假期，機捷營運至3月1日每天早上7點至晚間9點。（記者姚介修攝）

    桃園市長鄭文燦（右）今天在機捷A13站宣佈試營運至昨天有88萬人次，同時為因應連續假期，機捷營運至3月1日每天早上7點至晚間9點。（記者姚介修攝）

  • 桃園市長鄭文燦（右）今天在機捷A13站宣佈試營運至昨天有88萬人次，同時為因應連續假期，機捷營運至3月1日每天早上7點至晚間9點。（記者姚介修攝）

    桃園市長鄭文燦（右）今天在機捷A13站宣佈試營運至昨天有88萬人次，同時為因應連續假期，機捷營運至3月1日每天早上7點至晚間9點。（記者姚介修攝）

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