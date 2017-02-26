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機捷試營運 明起3天開放夜間試乘

2017-02-26  16:31

〔記者邱奕統／桃園報導〕機場捷運16日起開放個人試乘，試乘時間為早上7點至下午4點，桃園市長鄭文燦今天宣布，明天起至3月1日，試乘時間延後至晚上9點。

桃捷公司表示，機捷自16日開放個人試乘後，累積全線總運量約為80萬人次，光是今天因228連假，單日總運量就達10萬人次，成功達到壓力測試目的，估計最後3天開放夜間試乘後，單日試乘人次可能會破10萬人次。

桃捷公司說，這段期間發現試乘民眾多會擠在下午4點前的最後一刻湧入搭乘，建議民眾，妥善規畫行程，避免在同一個時間湧入。

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  • 機捷試營運，明起延後至晚上九點。（資料照，記者謝武雄攝）

    機捷試營運，明起延後至晚上九點。（資料照，記者謝武雄攝）

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