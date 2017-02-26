華文長篇小說書展 28日起高雄市圖總館登場
2017-02-26 16:45
〔記者蘇福男／高雄報導〕由財團法人國家文化藝術基金會與文訊雜誌社建構的「小說引力：華文國際互聯平台」，2月28日起，將在市立圖書總館舉辦長達3個月的「2001～2015台灣／華文長篇小說選主題書展」。
小說引力平台是以台灣為中心，將華文小說文學薪火擴散至全球，2015年平台建立至今，由台灣、上海、香港、澳門、新加坡、馬來西亞六地作家、專家學者和文學編輯選薦，陸續推出了「2001～2015華文長篇小說20部」、「2001～2015台灣長篇小說30部」，並透過雲端平台放送，與各地合作媒體交互刊登作品，讓獲選薦的優秀華文小說嶄露國際。
主辦單位表示，去年10月小說引力開啟全台巡迴書展和講座活動，包括陳冠中、駱以軍、朱宥勳、陳玉慧、巴代、方梓、蘇偉貞、陳雪、張友漁，分別於台北紀州庵文學森林、台南國立台灣文學館、台中新手書店、花蓮政大書城舉辦展銷活動與講座，獲得讀者熱烈迴響。
此次高雄書展期間，小說引力平台將安排「2001～2015台灣長篇小說30部」作家蔡素芬、巴代，3月4日下午2點於圖書總館3樓對談「話小說‧道長短」，歡迎民眾踴躍聽講。
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