稽查遊覽車旅遊安全 竹苗舉發5件

公路總局局長陳彥伯今天到國道3號關西服務區，視察新竹區監理所的稽查勤務，檢視輪胎、安全門、滅火器、派車單及行車紀錄器等，聯合路檢共舉發5件違規。（新竹區監理所提供）

2017-02-26 16:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通部公路總局全國稽查遊覽車旅遊安全行動，新竹區監理所今天同步到國道1號三義交流道下的車亭休息站及國道3號關西服務區，執行聯合稽查勤務，共舉發5件違規，其中發現一輛遊覽車的行車記錄器無法正常運作，當場開罰並要求改善。

公路總局局長陳彥伯今天到國道3號關西服務區，視察新竹區監理所中壢站稽查勤務，檢視輪胎、安全門、滅火器、派車單及行車紀錄器等。

其中，攔查一輛南投客運所屬遊覽車，各項資料及安全設備都符合規定，3天的旅遊行程中，也在最後1天安排替換駕駛。陳彥伯對該公司重視駕駛工時及行車安全讚譽有加，同時也指示各監理所、站，不定時透過聯合路檢作業，促使業者重視加強駕駛員及車輛安全管理。

新竹區監理所所長林翠蓉說，今早兵分兩路同步展開稽查，共攔檢35輛遊覽車，17輛汽車及3輛機車，舉發遊覽車行車記錄器無法正常運作1件，依規可處9000元罰锾；遊覽車安全門操作說明未依規定標示1件，可處900到1800元；遊覽車滅火器壓力不足，通知臨檢2件；機車無照駕駛1件，可處6000到1萬2000元罰锾。

另外，國道龍潭分隊員警也配合執行駕駛員酒測，共同為交通安全把關。

公路總局局長陳彥伯今天到國道3號關西服務區，視察新竹區監理所的稽查勤務，檢視輪胎、安全門、滅火器、派車單及行車紀錄器等，聯合路檢共舉發5件違規。（新竹區監理所提供）

國道龍潭分隊員警也配合執行駕駛員酒測，共同為交通安全把關。（新竹區監理所提供）