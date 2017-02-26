台東推動環保減塑 明年1月1日起開罰違規業者
台東縣政府推動環保減塑城市，業者熱情響應。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕推動環保減塑及解決垃圾問題，台東縣政府今邀集量販店、超級市場、連鎖飲料店及連鎖便利商店等商家簽署承諾書，自明年1月1號起不再提供購物塑膠袋，並公布新增管制使用對象，包括藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店業，違者將依法裁處1200元到6000元罰金，沒有宣導及蜜月期。
台東1年產出垃圾量、含資源回收物約8萬8000公噸，採樣分析結果中含塑膠類物質約佔12%，重量相當於1萬公噸，減少塑膠垃圾產生量刻不容緩。台東縣政府環保局長謝清泉表示，環保署在去年10月28日預公告「修正購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期修正草案」原7大類管制對象，包括公部門、私立學校、百貨公司業、購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店及連鎖速食店，再增7大對象，包含藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業與西點麵包店業，並取消共計14大類管制對象的購物用塑膠袋厚度管制。
另自3月1日起推動減塑城市，籲民及公部門和商家共同響應，從日常生活習慣改變，自備購物袋、拒絕購買過度包裝產品、不使用1次性產品（餐具及盥洗用具）、塑膠袋重複使用、使用透明垃圾袋，自7月1日起若使用不透明垃圾袋，垃圾車有權拒絕收取，且正式開罰1200元至6000元。
台東縣長黃健庭則表示，垃圾問題是縣府當前最嚴峻的課題，也是所有縣民必須共同面對的問題，除了焚化爐的啟動，需要經過議會及縣民的同意，縣府及鄉鎮市公所也會積極進行垃圾掩埋場活化工程，盼能延長使用壽命，也呼籲大家配合垃圾減量及資源回收政策，共同維護台東的美。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 富岡漁港一破二亂三髒四醜 縣長視察猛搖頭
- 合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑
- 考照免奔波 竹市再添兩座機車練習場
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 第一名模用這招 哄兒陪娘拍裸照
- 終於放閃胡彥斌？ 鄭爽私帳號偷按男友歌曲讚
- 台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 小野麗莎南故宮開唱 萬人朝聖
- 不堪癌症折磨 老翁自宅跳樓亡
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 守住海口風 大林蒲瘋音樂
- 〈婚姻幸福學〉妻下班後仍忙公事 老公不悅擺臭臉
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 36年來首次 川普揚言不參加白宮記協晚宴
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 限韓令發酵！韓星轉撈台 台粉恐遭剝皮
- 圖書館男大生 找落單女童露鳥
- 體育公園牌樓有「中正」綠議員：拿掉比拆銅像難？
- Somi自認輸了！8歲妹大眼翹睫毛狂放電
- 竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險
- 潘維剛搶婦女票 「防洪陣線」拼第一輪擠掉洪秀柱
- 新山水庫水情好 基隆不缺水
- 咘咘表演慾爆發 搞怪學貓頭鷹釣出野生隋棠
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘
- 中正紀念堂改成立法院？張景森提構想…
- 逃逸外勞疑開K趴 警獲檢舉查獲
- 朴槿惠就職四週年 倒朴、挺朴首爾對尬
- 事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
- 竹縣湖口鄉民 反對病死雞就地掩埋
- 防共機飛越識別區 日本將派4架戰機盯1架
- 甄珍腦積水手術順利 症狀多為頭痛嘔吐走路不穩
- 「淡海輕軌虧錢」說 柯：不小心戳到人家
- 要北捷「50個人死亡賠罪」 女子依恐嚇公眾罪起訴
- 山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
- 文心南七路 明起改善路基2個月
- 鄭進一風流被虧魔鬼 自認「無法睡同一個女人」
- NBA》被魔術強森影響執教？沃頓嚴正否認
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
標題：台東推動環保減塑 明年1月1日起開罰違規業者
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email