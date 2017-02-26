台東推動環保減塑 明年1月1日起開罰違規業者

台東縣政府推動環保減塑城市，業者熱情響應。（記者陳賢義攝）

2017-02-26 16:11

〔記者陳賢義／台東報導〕推動環保減塑及解決垃圾問題，台東縣政府今邀集量販店、超級市場、連鎖飲料店及連鎖便利商店等商家簽署承諾書，自明年1月1號起不再提供購物塑膠袋，並公布新增管制使用對象，包括藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店業，違者將依法裁處1200元到6000元罰金，沒有宣導及蜜月期。

台東1年產出垃圾量、含資源回收物約8萬8000公噸，採樣分析結果中含塑膠類物質約佔12%，重量相當於1萬公噸，減少塑膠垃圾產生量刻不容緩。台東縣政府環保局長謝清泉表示，環保署在去年10月28日預公告「修正購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期修正草案」原7大類管制對象，包括公部門、私立學校、百貨公司業、購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店及連鎖速食店，再增7大對象，包含藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業與西點麵包店業，並取消共計14大類管制對象的購物用塑膠袋厚度管制。

另自3月1日起推動減塑城市，籲民及公部門和商家共同響應，從日常生活習慣改變，自備購物袋、拒絕購買過度包裝產品、不使用1次性產品（餐具及盥洗用具）、塑膠袋重複使用、使用透明垃圾袋，自7月1日起若使用不透明垃圾袋，垃圾車有權拒絕收取，且正式開罰1200元至6000元。

台東縣長黃健庭則表示，垃圾問題是縣府當前最嚴峻的課題，也是所有縣民必須共同面對的問題，除了焚化爐的啟動，需要經過議會及縣民的同意，縣府及鄉鎮市公所也會積極進行垃圾掩埋場活化工程，盼能延長使用壽命，也呼籲大家配合垃圾減量及資源回收政策，共同維護台東的美。