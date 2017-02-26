爭相合影 特戰部隊狙擊手在大學博覽會亮相

國軍特戰部隊狙擊手在大學博覽會亮相。（圖：軍聞社提供）。

2017-02-26 16:18

〔記者羅添斌／台北報導〕「2017年大學&技職校院多元入學博覽會」今日在台灣大學綜合體育館進行最後一天的活動，由國軍人才招募中心整合軍校共同設置的「軍事院校專區」招生攤位，十分受到歡迎，其中更有國軍特戰官兵狙擊手，手持狙擊槍以偽裝裝扮現身，吸引許多家長與學子爭相合影。

國防部今天指出，今年參與大學博覽會的各軍事院校，在國防部策劃下，將各校教育特色與學生未來畢業的發展，透過海報、手冊、影片，以及講解說明等方式，使前往參觀的年輕學子，對軍校教育有更深刻的認識，同時也有助有志青年投考軍校的意願。

國軍人才招募中心表示，106學年度配合大學學科能力測驗及四技二專統一入學測驗，招收正期班（軍、自費生）1848員、陸海空士官二專班2447員；另大學儲備軍官訓練團138員，以提供大學2升3年級男、女性同學選擇，歡迎符合招生簡章徵選標準者踴躍報名，期能藉由優質人力投入國防事務，提昇國軍整理戰力。

國軍人才招募中心指出，國軍各年度班隊招生陸續展開，各梯次正辦理徵選及體檢作業，相關資訊可至國軍人才招募中心網或電洽0800-000-050免付費專線，將有專人服務。