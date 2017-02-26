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追櫻現車潮 霧台交通管制啟動接駁

2017-02-26  15:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕228連假第2天，除了國道湧現車潮，今年花期延後的屏東霧台鄉櫻花，也吸引大批人潮上山，遊客一早就將三德檢查哨前擠得水泄不通，排隊入山的車輛沿著山路走走停停，霧台鄉公所為了解決山路壅塞問題，從上午11點30至下午1點30進行交通管制，管制期間遊客僅能搭乘接駁車入山。

霧台鄉鄉長杜正吉指出，今年受氣候影響，霧台櫻花開的較慢，目前約達7成的開花率，比春節期間還漂亮，為了紓解車潮，228連假期間將在每天11點30分至下午13點30分進行交通管制，請遊客車輛前往谷川大橋下停車，搭乘接駁車進入神山、霧台等地區。

公所指出，接駁車於每日9點行駛至下午4點，每15分鐘1班，每人每趟收10元，請搭乘接駁車的民眾注意時間，遊客如要開車進入霧台各部落，也請避開管制時間入山。

三德檢查哨也統計，昨天連假首日，約有1千多人入山，目前車流不比昨天少，預計入山人數會持續攀升，也提醒民眾務必遵守交通規則，依序排隊入山，切勿搶快行駛逆向車道，以免造成事故。

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  • 霧台賞櫻現車潮，交通管制從11點30分至13點30分。（記者邱芷柔攝）

    霧台賞櫻現車潮，交通管制從11點30分至13點30分。（記者邱芷柔攝）

  • 霧台賞櫻現車潮，交通管制從11點30分至13點30分。（記者邱芷柔攝）

    霧台賞櫻現車潮，交通管制從11點30分至13點30分。（記者邱芷柔攝）

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