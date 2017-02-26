追櫻現車潮 霧台交通管制啟動接駁
2017-02-26 15:47
〔記者邱芷柔／屏東報導〕228連假第2天，除了國道湧現車潮，今年花期延後的屏東霧台鄉櫻花，也吸引大批人潮上山，遊客一早就將三德檢查哨前擠得水泄不通，排隊入山的車輛沿著山路走走停停，霧台鄉公所為了解決山路壅塞問題，從上午11點30至下午1點30進行交通管制，管制期間遊客僅能搭乘接駁車入山。
霧台鄉鄉長杜正吉指出，今年受氣候影響，霧台櫻花開的較慢，目前約達7成的開花率，比春節期間還漂亮，為了紓解車潮，228連假期間將在每天11點30分至下午13點30分進行交通管制，請遊客車輛前往谷川大橋下停車，搭乘接駁車進入神山、霧台等地區。
公所指出，接駁車於每日9點行駛至下午4點，每15分鐘1班，每人每趟收10元，請搭乘接駁車的民眾注意時間，遊客如要開車進入霧台各部落，也請避開管制時間入山。
三德檢查哨也統計，昨天連假首日，約有1千多人入山，目前車流不比昨天少，預計入山人數會持續攀升，也提醒民眾務必遵守交通規則，依序排隊入山，切勿搶快行駛逆向車道，以免造成事故。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 富岡漁港一破二亂三髒四醜 縣長視察猛搖頭
- 合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑
- 考照免奔波 竹市再添兩座機車練習場
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 第一名模用這招 哄兒陪娘拍裸照
- 終於放閃胡彥斌？ 鄭爽私帳號偷按男友歌曲讚
- 台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 小野麗莎南故宮開唱 萬人朝聖
- 不堪癌症折磨 老翁自宅跳樓亡
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 守住海口風 大林蒲瘋音樂
- 〈婚姻幸福學〉妻下班後仍忙公事 老公不悅擺臭臉
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 36年來首次 川普揚言不參加白宮記協晚宴
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 限韓令發酵！韓星轉撈台 台粉恐遭剝皮
- 圖書館男大生 找落單女童露鳥
- 體育公園牌樓有「中正」綠議員：拿掉比拆銅像難？
- Somi自認輸了！8歲妹大眼翹睫毛狂放電
- 竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險
- 潘維剛搶婦女票 「防洪陣線」拼第一輪擠掉洪秀柱
- 新山水庫水情好 基隆不缺水
- 咘咘表演慾爆發 搞怪學貓頭鷹釣出野生隋棠
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘
- 中正紀念堂改成立法院？張景森提構想…
- 逃逸外勞疑開K趴 警獲檢舉查獲
- 朴槿惠就職四週年 倒朴、挺朴首爾對尬
- 事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
- 竹縣湖口鄉民 反對病死雞就地掩埋
- 防共機飛越識別區 日本將派4架戰機盯1架
- 甄珍腦積水手術順利 症狀多為頭痛嘔吐走路不穩
- 「淡海輕軌虧錢」說 柯：不小心戳到人家
- 要北捷「50個人死亡賠罪」 女子依恐嚇公眾罪起訴
- 山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
- 文心南七路 明起改善路基2個月
- 鄭進一風流被虧魔鬼 自認「無法睡同一個女人」
- NBA》被魔術強森影響執教？沃頓嚴正否認
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：追櫻現車潮 霧台交通管制啟動接駁
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分