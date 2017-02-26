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休假逛公園 林森、康樂公園古意濃

2017-02-26  15:44

〔記者聶瑋齡／台北報導〕康樂、林森公園位於南京東路一段，介於中山北路與新生北路間，被林森北路劃分成二個公園，是台北市中心商業區中大型的公園。在台北商辦大樓密集、高樓林立的中山區內，兩座綠意盎然的公園提供民眾在假期有了更多的休閒去處 。

其中，林森公園內有數處古蹟景點，讓民眾可品味歷經清末、日據、政府遷及建物拆遷等不同時期的風貌，如「鳥居」；公園內亦有景石花園、花廊休憩區、嗅覺體驗的香味花園內種有桂花、樹蘭、七里香等，另設置陽光活動草坪區、晨昏健身廣場區、紅色迴廊、綠色迴廊、民眾活動中心等設施。

另外，康樂公園有視覺體驗的水霧廣場，由高而低的下窪式設計，搭配不同高度以及步道，彷彿置身山林小徑；另有水景花園、花樹丘陵區、散步小徑、緩衝林帶、地理烙記牌、街角廣場等設施，綠意的公園是適合闔家同遊的休憩、漫步景點。

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  • 康樂公園的水霧廣場，下凹式的設計提供市民不受紛擾的寧謐空間。（圖：工務局提供）

    康樂公園的水霧廣場，下凹式的設計提供市民不受紛擾的寧謐空間。（圖：工務局提供）

  • 林森公園的落羽松有四季舞者之美稱，會隨著季節轉變色彩。（圖：工務局提供）

    林森公園的落羽松有四季舞者之美稱，會隨著季節轉變色彩。（圖：工務局提供）

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