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學童試玩Gameboy、用隨身聽聽歌 感想：以前的人好可憐

眾多兒時回憶已被新潮科技取代。（圖擷取自「同學你有什麼困難可以說啊說不定我們可以一起笑你」臉書）

2017-02-26  18:18

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，有眾多80、90年代潮到不行的電子產品，今天隨便一個小朋友手裡的一台iPhone，同時可以玩遊戲、打電話、聽音樂，如果再讓他再看到Gameboy、轉盤電話、隨身聽，會不會無所適從呢？！

澳洲節目《The Today Show》最近就找來一群9到11歲的小朋友，請他們「試玩」這些叔伯阿姨、大哥、大姐們小時候愛不釋手的科技產品。


▲節目邀請小學生試用轉盤電話。


首先是轉盤電話，一位小朋友回答這是「60年代的電話」，另一位則表示，「這看起來有點令人困惑」，不過孩子們都知道如何撥號、以及要拿起聽筒。

再來則是Gameboy，任天堂於1989年推出這款遊戲機，風靡一時，但已於2005年停產，一位男孩看著它，表示知道這是「以前的電子遊戲」，但在研究如何把遊戲卡帶裝進Gameboy時卻裝反了，不過在成功裝進去之後，一位女孩稱讚，「這很好玩！」


▼Gameboy在台灣七年級生、八年級前段班，當時可謂人手一機。

▲男孩在裝遊戲卡帶時卻裝反了。


但每個人都對「Walkman隨身聽」感到相當不解，不知道如何開啟機中放卡帶的地方，他們翻開電池蓋、拆開聽筒，每個人都花了很多時間才把掀蓋打開，但又不知道接下來如何正確放卡帶才會開始播歌，最後主持人出手相助，教他們將卡帶緊貼邊緣放進去。孩子們則不可置信地回答：「用這個要怎麼生活？」、「以前的人好可憐，要用這麼複雜的方法才能聽到麥可傑克森...」



▲對於Walkman能夠播歌，現在的小朋友覺得很神奇。



一位小妹妹則評價：「如果它是一款手機APP的話，那就是眾多聽音樂APP之一。」讓人不禁感嘆，時代真的已經不一樣了。



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