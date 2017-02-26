花壇農田灰濛濛 原來是千人野炊焢窯！

千人親子焢窯樂，民眾堆土塊享受古早野炊樂趣，煙霧飄散帶香氣。（記者張聰秋攝）

2017-02-26 15:25

〔記者張聰秋／花壇報導〕千人焢窯！彰化縣花壇鄉公所、代表會、永春、三春、長春社區，今在鄉內知名景點三春老樹附近的休耕農地，舉辦「三家春彩繪牆千人揭牌暨親子焢窯樂活動」，民眾不畏風寒大人小孩一起在農田堆置土窯、放入食材，體驗古早野炊的樂趣，野炊食材從主辦單位提供的玉米、番薯、雞蛋，到民眾自帶的香腸、雞腿、豬肉等，豐盛的食材，焢得盡興、吃得過癮。

焢窯從早上持續到下午，大人小孩一起疊土塊、生火，再把主辦單位提供和自備的食材，依序放進窯內，看著火苗燃起，土堆冒出陣陣煙霧，灰濛濛景象，小朋友迫不及待等待品嚐熱食說，煙好多喔！是不是熟了可以吃了呢？童言童語逗得大人莞爾。

大人趕緊跟小朋友解釋說，還沒那麼快，要等柴燒光、煙散了，燜土一陣子後才能吃喔！小朋友點點頭說，好的，那就耐心等吧！

午餐時間到，大夥農田裡享受土窯番薯，一剝開熱熱的番薯，一陣濃郁的香甜氣味撲鼻而來，小朋友吃得津津有味，直呼「好呷」，場面樂融融。

活動穿插彩繪牆揭牌儀式，該面三家春彩繪牆就在花壇鄉新三家春段876地號，離三春老樹不遠，彩繪牆高11米、寬78米，圖案內容帶出田園農莊生活的意象，動物擬人化的圖案和美麗的山水景色，突顯花壇鄉地理位置臨八卦山脈，農作物產業富饒，彩繪牆變成行銷當地產業的活招牌，令人驚豔。

縣長魏明谷表示，三春老樹曾風光一時，希望藉由活動的舉辦，打響花壇的知名度，讓當地田園景觀風華再現，活動地點離虎山巖和八卦窯等歷史建築不遠，適合全家安排半日遊或一日遊的知性之旅。鄉長李成濟說，公所擬在4月和8月在同一個地點營造花海與稻田彩繪，藉此吸引外地遊客到花壇遊玩。