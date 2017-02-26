Uber司機上街抗議 250台車包圍交通部

一群Uber司機聚集交通部前，訴求是廢除不平等的靠行制度，比照美國TNC專法或更具彈性的澳洲、新加坡個人營業執照管理規範，讓Uber司機有一口飯吃。（記者朱沛雄攝）

2017-02-26 15:28

〔記者甘芝萁／台北報導〕公路法修改後，交通部對違法叫車APP Uber祭出重罰，Uber台灣自2月10日起暫停在台服務，讓不少Uber司機頓失生計，或是兼差賺錢機會。一群Uber司機今午聚集交通部前，訴求是廢除不平等的靠行制度，比照美國TNC專法或更具彈性的澳洲、新加坡個人營業執照管理規範，讓Uber司機有一口飯吃。根據北市警察局調查，目前現場約有250台車、300人參與響應。

活動發起人之一的Uber司機亞當表示，今天下午1時30分左右大家開始集結，3時準時開始拍桌抗議，讓司機暢所欲言，5時之後舉辦晚會，要求交通部官員回應。主辦單位表示今天已有500台車、1000人響應參與，不過根據北市警方資料，今午3時現場約聚集250台車、300人響應。記者實地觀察，目前杭州南路西側及仁愛路南側，目前都已停滿二排車。

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