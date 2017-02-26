台北大衣、墾丁泳衣 南部好天氣快來玩

墾丁地區車多。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-26 14:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕不同於中北部陰雨綿綿，恆春半島連假前兩天都是晴朗好天氣，25度上下的溫度，今天前往墾丁戲水及為土地公祝壽的人潮湧現，枋寮警方一早調撥車道因應，整體交通維持車多順暢狀況，預估今天北上車潮遽增，建議民眾避開下午尖峰北返時段。

昨天被罵慘的枋寮地區大塞車狀況，警方一早就採去調撥車道因應南下車潮，雖然車潮仍不斷湧現，整體通行狀況已經順暢許多。

連續兩天都維持25度上下氣溫的墾丁地區，南灣、白砂灣等沙灘都有遊客踏浪戲水，與北部陰雨綿綿天氣形成極大反差，車城福安宮也湧入大批為土地公生日祝壽的信徒。

警方提醒，明天上午10點過後，各路段將湧現北返車潮，由墾丁、台東北返的駕駛人，不妨多利用警方引導的替代道路，或是避開下午北返高峰時段，養足精神再上路，避免行車意外發生。