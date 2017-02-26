隱藏版秘境 港都衛武營公園成熱門景點

落日餘暉，衛武營公園也適合剪影攝影。（記者黃建華攝）

2017-02-26 14:30

〔記者黃建華／高雄報導〕手機攝影正夯！南部地區民眾假日何處去呢？高雄市衛武營公園近來成不少愛好手機攝影者的熱門景點，園內林蔭鬱蓊，綠意盎然，湖光水色、小橋流水、鳥叫蟲鳴，不論日出或夕照，舉家同遊，手機鏡頭隨處取鏡，都讓人絕美驚豔。

隨著科技進步，手機搭配的相機鏡頭越來越精良，畫素動輒都是1200萬、甚至1600萬以上，拍出的影像畫質幾乎不輸單眼相機，加上智慧型行動電話幾乎可說人手一機，到處打卡、攝影留念，近來手機攝影正夯。

不少手機愛好者也熱中尋找都會秘境，透過手機鏡頭，幫家人和自己留下一張張美麗影像。過去有「都市之肺」美譽的高雄市衛武營公園，姻園內有不少百年以上大樹，林蔭鬱蓊，小橋流水，風光綺麗，除了有不少民眾到此散步、騎單車休憩外，更成愛好手機攝影者的熱門取鏡景點。

喜愛烘培的林小姐就常帶小朋友到此運動、遊憩，順便請老公幫小朋友拍照，留下成長影像。假日不知何處去的民眾，或可到此一遊，順便試試你的手機攝影功力，幫自己和家人留下美麗倩影。

小橋流水，衛武營內處處讓人驚艷。（記者黃建華攝）

衛武營內景致優美，不少民眾假日總喜歡在此遊憩攝影。（記者黃建華攝）