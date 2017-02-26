| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！證實分手 王心凌切了姚元浩 疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」
 首頁 > 生活

隱藏版秘境 港都衛武營公園成熱門景點

落日餘暉，衛武營公園也適合剪影攝影。（記者黃建華攝）

2017-02-26  14:30

〔記者黃建華／高雄報導〕手機攝影正夯！南部地區民眾假日何處去呢？高雄市衛武營公園近來成不少愛好手機攝影者的熱門景點，園內林蔭鬱蓊，綠意盎然，湖光水色、小橋流水、鳥叫蟲鳴，不論日出或夕照，舉家同遊，手機鏡頭隨處取鏡，都讓人絕美驚豔。

隨著科技進步，手機搭配的相機鏡頭越來越精良，畫素動輒都是1200萬、甚至1600萬以上，拍出的影像畫質幾乎不輸單眼相機，加上智慧型行動電話幾乎可說人手一機，到處打卡、攝影留念，近來手機攝影正夯。

不少手機愛好者也熱中尋找都會秘境，透過手機鏡頭，幫家人和自己留下一張張美麗影像。過去有「都市之肺」美譽的高雄市衛武營公園，姻園內有不少百年以上大樹，林蔭鬱蓊，小橋流水，風光綺麗，除了有不少民眾到此散步、騎單車休憩外，更成愛好手機攝影者的熱門取鏡景點。

喜愛烘培的林小姐就常帶小朋友到此運動、遊憩，順便請老公幫小朋友拍照，留下成長影像。假日不知何處去的民眾，或可到此一遊，順便試試你的手機攝影功力，幫自己和家人留下美麗倩影。

小橋流水，衛武營內處處讓人驚艷。（記者黃建華攝）

衛武營內景致優美，不少民眾假日總喜歡在此遊憩攝影。（記者黃建華攝）

飛鳥滿天，衛武營內吸引不少手機攝影愛好者，信手取鏡，往往讓人絕美驚豔。（記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 手機攝影 景點 秘境 衛武營公園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：隱藏版秘境 港都衛武營公園成熱門景點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.