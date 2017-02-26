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麗寶樂園大跳電 出槌原因是...

麗寶樂園稱跳電主因為內部電力設備潮濕所致，據了解，目前麗寶樂園已恢復正常供電。（資料照，記者李忠憲攝）

2017-02-26  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕台中麗寶樂園於今天中午12點半左右發生全區跳電事件，造成園區內多項遊樂設施停止，不少卡在設施上的遊客都用人工方式運轉機器才能下來，台電表示，供電系統無異狀，麗寶跳電主因恐是樂園內部電力設備潮濕所致。

根據《中央社》報導，228連假中南部天氣穩定，許多民眾紛紛前往樂園遊玩，不料台中麗寶樂園今天中午驚傳跳電，台電總經理鍾炳利表示，台電供電設備正常，在接獲麗寶跳電訊息後，電詢園方是否需要協助，麗寶樂園婉拒台電幫忙，稱跳電主因為內部電力設備潮濕所致，據了解，目前麗寶樂園已恢復正常供電。

由於無預警跳電許多遊客卡在遊樂設施上，所幸園區內的「斷軌雲霄飛車」今天則因風勢過大而沒有開放遊客使用，園區內5千名遊客全數安全，但跳電意外讓不少遊客興致全失，紛紛湧入退票窗口要求退票。

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