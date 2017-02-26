7旬跛腳翁住漏水屋 吃飯沖馬桶都同一缸水
市府社會局長呂建德利用假日，和衡山行善團一同前往打掃。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／大肚報導〕台中市大肚區72歲林姓老翁獨居在瑞井一間會漏水的老屋，生活條件極差，家具、寢具破舊發霉，廚房與廁所還在同一間，市府社會局長呂建德昨天利用假日，和衡山行善團40名志工一同前往打掃、修復漏水的房子，並贈予募集來的家具、寢具、廚具及衡山愛心食物銀行的生活物資，讓林翁家裡外煥然一新。
衡山行善團團長莊惠伶說，林翁家屋齡約50年，是年輕時自己收入蓋的，原本計畫蓋二層樓，但因經費不足，二樓未施作完成只有樑柱，接連幾個颱風襲擊後，臥室上方屋頂破了個洞，一到雨天就漏水，只鋪設帆布勉強遮蓋；六年前他撿回收物時，不慎踩到鐵釘，因感染截肢再裝義肢，行動不方便。
莊惠伶說，林翁家蓋在水利地上，廁所跟廚房都在同一間，也沒有自來水，都要從鄰居家接水管到水缸裡儲水，馬桶水箱也損壞，煮飯和沖馬桶都用同一缸水，這次除了在臥室上方鋪設鐵皮、修理集水槽與馬桶水箱，也將燈具更新、粉刷油漆、加裝廚房與廁所拉門、舖設水泥地、固定木窗玻璃等，讓他可有正常一點的生活。
「感觸很多，台灣居然還有這樣的角落！」社會局長呂建德說，一直希望社會局像小太陽一樣照亮每個角落，不免還是會疏漏，幸好有衡山行善團這樣的機構；他從去年起每個月捐2000元，未來只要公務之餘，他就是衡山的志工，「保證不只這一次！」市府推動的愛鄰守護隊，未來也可以考慮用這種結合清潔和房屋修繕的方式，向行善團學習。
衡山行善團由衡山基金會發起，希望幫助更多身心障礙弱勢家庭，協助居家修繕及清潔整理，目前在大台中區已成立11個分團，歡迎各界專業職人，一起加入助人行列，意者可電洽︰04-22381621分機502，週一至週五下午2點後來電。
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