點清炒茼蒿結帳640元 女網友上網討拍被噓爆
2017-02-26 14:25
女網友PO出結帳金額。（圖取自爆料公社臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在《爆料公社》PO文，指稱朋友在點水樓吃飯，結果一盤茼蒿要價640元，讓她大喊相當不合理，不過原本是想討拍，其他網友卻不買單，認為菜單上面都寫得清清楚楚，覺得貴還要點，被網友留言狂酸。
詹姓女網友在在《爆料公社》PO文，指朋友在點水樓吃飯，點了一盤清炒茼蒿，並問網友，「據店員說，他們的茼蒿有去頭去尾，所以比較貴？！這合理嗎？！」
不少網友留言：「有標價覺得貴還點是什麼心態」、「口袋不夠深就不要裝闊」、「有標價吧！覺得貴可以不要點，沒人逼你啊」、「10人吃還嫌貴」、「吃不起就別去吃」、「其實可以去平價餐廳」、「吃不起就不要去吃啊」、「知道價格貴還去吃，會不會太好笑啦！」
由於太多網友留言批評，最後女網友只好補充說明：「會去點水樓當然知道價格不便宜，也有問朋友當時狀況，當時一家子10多個人用餐，那盤青菜真的是没留意價錢、服務生隨口問的狀況下點的...結帳當下，相對於其他餐點，覺得這道菜價位太不合理，所以幫PO文，當然沒看清楚菜單也是問題...謝謝大家意見...。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 富岡漁港一破二亂三髒四醜 縣長視察猛搖頭
- 合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑
- 考照免奔波 竹市再添兩座機車練習場
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 第一名模用這招 哄兒陪娘拍裸照
- 終於放閃胡彥斌？ 鄭爽私帳號偷按男友歌曲讚
- 台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 小野麗莎南故宮開唱 萬人朝聖
- 不堪癌症折磨 老翁自宅跳樓亡
- 整頓富岡港 2天清6車垃圾
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 守住海口風 大林蒲瘋音樂
- 〈婚姻幸福學〉妻下班後仍忙公事 老公不悅擺臭臉
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 36年來首次 川普揚言不參加白宮記協晚宴
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 限韓令發酵！韓星轉撈台 台粉恐遭剝皮
- 圖書館男大生 找落單女童露鳥
- 體育公園牌樓有「中正」綠議員：拿掉比拆銅像難？
- Somi自認輸了！8歲妹大眼翹睫毛狂放電
- 竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險
- 潘維剛搶婦女票 「防洪陣線」拼第一輪擠掉洪秀柱
- 新山水庫水情好 基隆不缺水
- 咘咘表演慾爆發 搞怪學貓頭鷹釣出野生隋棠
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘
- 中正紀念堂改成立法院？張景森提構想…
- 逃逸外勞疑開K趴 警獲檢舉查獲
- 朴槿惠就職四週年 倒朴、挺朴首爾對尬
- 事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
- 竹縣湖口鄉民 反對病死雞就地掩埋
- 防共機飛越識別區 日本將派4架戰機盯1架
- 甄珍腦積水手術順利 症狀多為頭痛嘔吐走路不穩
- 「淡海輕軌虧錢」說 柯：不小心戳到人家
- 要北捷「50個人死亡賠罪」 女子依恐嚇公眾罪起訴
- 山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
- 文心南七路 明起改善路基2個月
- 鄭進一風流被虧魔鬼 自認「無法睡同一個女人」
- NBA》被魔術強森影響執教？沃頓嚴正否認
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：點清炒茼蒿結帳640元 女網友上網討拍被噓爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分