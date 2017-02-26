點清炒茼蒿結帳640元 女網友上網討拍被噓爆

女網友PO出結帳金額。（圖取自爆料公社臉書）

2017-02-26 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在《爆料公社》PO文，指稱朋友在點水樓吃飯，結果一盤茼蒿要價640元，讓她大喊相當不合理，不過原本是想討拍，其他網友卻不買單，認為菜單上面都寫得清清楚楚，覺得貴還要點，被網友留言狂酸。

詹姓女網友在在《爆料公社》PO文，指朋友在點水樓吃飯，點了一盤清炒茼蒿，並問網友，「據店員說，他們的茼蒿有去頭去尾，所以比較貴？！這合理嗎？！」

不少網友留言：「有標價覺得貴還點是什麼心態」、「口袋不夠深就不要裝闊」、「有標價吧！覺得貴可以不要點，沒人逼你啊」、「10人吃還嫌貴」、「吃不起就別去吃」、「其實可以去平價餐廳」、「吃不起就不要去吃啊」、「知道價格貴還去吃，會不會太好笑啦！」

由於太多網友留言批評，最後女網友只好補充說明：「會去點水樓當然知道價格不便宜，也有問朋友當時狀況，當時一家子10多個人用餐，那盤青菜真的是没留意價錢、服務生隨口問的狀況下點的...結帳當下，相對於其他餐點，覺得這道菜價位太不合理，所以幫PO文，當然沒看清楚菜單也是問題...謝謝大家意見...。」