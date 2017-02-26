寒流來襲 三星鄉80多歲夫妻昏迷送醫

宜蘭縣三星鄉兩名80多歲夫妻疑似因為天氣太冷倒在家中。（記者簡惠茹攝）

2017-02-26 14:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉兩名80多歲夫妻疑似因為天氣太冷倒在家中，男性當場已無呼吸心跳，女性經過搶救已經恢復意識。

宜蘭縣三星鄉兩名民眾倒在屋內，男性無呼吸心跳、女性則位於房間外走到呈現昏迷狀態，消防局派出大同分隊、三星分隊將兩人送往醫院急救，女性目前已經獲救且恢復意識。

兩人年齡大約80多歲左右，由於女性行動不便，所以鄰居每天中午都會送便當給他們吃，但是今天中午一到住家，卻都沒人回應，從屋外往窗內看，居然發現太太倒在走道上，趕緊報案。

救護人員抵達時，男性已經沒有生命跡象，肢體已經冰冷且有點僵硬，女性則是昏迷狀態，由於現場沒有異味，也沒有看到取暖工具，警方研判可能是因為天氣太冷導致，兩人送往博愛醫院急救中。