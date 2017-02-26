考照免奔波 竹市再添兩座機車練習場

2017-02-26 13:41

〔記者王駿杰／新竹報導〕繼去年於北區富美宮廟前廣場首度設置機車考照練習場，並舉辦「原地考照」後，新竹市政府再次與監理站、香山保安宮、鄰近東區竹東五穀宮合作，下個月將增設兩座練習場，比照辦理「原地考照」服務，讓民眾免去奔波之苦，達成市區「一區一座練習場」目標。

市府交通處表示，先前市府與監理站合作，提供廟前廣場作為機車考照練習場地，去年11月中旬開放北區富美宮場地使用，今年1月舉辦原地考照服務，共有55位民眾參加考試、28人順利考取機車駕照。

因此，下個月會陸續再開放鄰近竹市東區的竹東五穀宮及香山區保安宮廟前廣場，作為民眾練習場地，期望有效提升民眾機車考照的效率及便利性，也讓騎士在正式上路前能有充分練習，保障行車安全。

新竹市監理站指出，香山保安宮場地目前已完成標線劃設，待標示牌設立完成後，即可對外開放，竹東的五穀宮已經同意再廟前廣場設置機車練習場，預計3月初可設置完成。

「實在太方便了！」家住香山區的陳先生說，保安宮有了機車考照練習場，讓他省去近半小時到自由路上監理站排隊練習；另名住家離關東橋僅一分鐘路程的張姓高中生也說，竹東五穀宮練習場對住在光復路、關東橋一帶的人來說「很方便、可以隨到隨練！」