台南第一獅子會捐愛心交通車 賴清德見證

2017-02-26 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第一獅子會愛心不落人後，今天在台南市市長賴清德的見證下，捐贈一輛價值68萬元的身心障礙行動服務車，提供伊甸基金會做為輔具巡迴服務使用，讓行動不便的民眾在社區就能接受輔具維修、檢查以及申請等服務。

國際獅子會300-D1區台南市第一獅子會及獅子會所屬的LCIF基金會，今天合捐一輛「身心障礙交通車」，捐贈儀式包括國際獅子會300-D1區總監許富大、台南第一獅子會長蘇明賢，以及遠從日本而來的東京赤阪獅子會、枚方獅子會、豐川獅子會、戶畑獅子會共25名日本獅友也出席見證。

賴清德表示，現在長照2.0開始實施，山區等偏遠地區的老人家更多，更需要服務，有了服務車就可以提供更好的服務，感謝第一獅子會的熱心捐贈。

伊甸台南區區長張盟宜表示，伊甸在大台南地區提供身心障礙服務近10年，服務區域廣且擴及偏鄉社區，社工探訪時常以機車載送物資，運送數量有限且安全堪慮，原始用的公務車車齡老舊常常拋錨在半路，很感謝台南第一獅子會和獅子會所屬的LCIF基金會，還有眾多獅友紛紛共襄盛舉，共同捐贈身障交通車。

會長蘇明賢表示，第一獅子會全體獅兄獅姊愛心不落人後，基於捐一部車能幫助數萬人的理念，藉此盼望能拋磚引玉，讓需要者、弱勢者更能得到更實際的幫忙。