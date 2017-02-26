污水廠再利用污泥 竹縣長取經日宮崎縣
2017-02-26 13:29
新竹縣長邱鏡淳赴日觀摩宮崎縣污水處理廠，肯定廠方將產生的污泥，回收製成肥料和發電燃料源，推動循環經濟，希望竹縣也能效法學習。（新竹縣政府提供）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕日本宮崎縣將污水處理廠產生的污泥，回收製成肥料，並作為發電燃料源，推動循環經濟；新竹縣長邱鏡淳赴日觀摩考察，肯定宮崎縣將物質永續再利用的努力，也將取經成果帶回參考，希望竹縣也能效法學習。
縣府環保局表示，日本宮崎縣經過39年努力，下水道接管率達85%，共有6處污水處理廠，主要處理生活污水，所產生的污泥，發酵後經過脫水、乾燥，製成肥料，以每公斤3日圓代價賣給花店或園藝公司、農家、學校、社區、個人等，肥料販賣所得繳入公庫。
此外，污泥也送入發酵槽消化並收集甲烷氣體，作為發電燃料，再賣給發電廠商，統計105年宮崎污水處理廠販賣瓦斯所得，為宮崎市庫帶來日幣2100萬收入，相當台幣600萬元進帳。
環保局說，至於污水處理廠處理後的放流水，則是提供廠區日常用水，如花木澆灌、馬桶沖洗等，也作為公園花草維護和水渠、觀賞池水的來源。
邱鏡淳偕同環保局長黃士漢、教育處長劉明超等人，日前到日本考察宮崎污水處理廠。邱鏡淳說，官崎縣成功委託企業，依促參模式興建、操作、經營污水處理廠，不僅增加市庫收入，又有專業團隊經營，妥善處理市鎮污水再利用，值得竹縣效法學習。而透過此次實地觀摩、學習與座談，對於竹縣結合企業、政府、學術、社區，推動永續循環經濟與綠能產業，將更具信心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 天晴好出遊 台南國道及其周邊車流多
- 「消脹飲」加按壓穴位 緩解脹氣不舒服
- 馬克杯貼瘦金體 黃春明諷故宮「文創」最多
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 網球》德雷海灘公開賽 盧一哥雙打止步4強
- 徐若瑄同框歌神 糗尪嗨到失聲
- 色男女ATM旁「趴趴趴」 路人嚇到不敢領錢
- 台籍越南偶像驚傳車禍 鼻骨骨折靠呼吸器
- 被爆羞辱醫院院長妻 嘉市文化局長致歉
- 綠電認購前五大 桃園包辦前三
- 籃球》矮子灌籃王羅賓森 這招輕鬆吃中鋒觀眾看傻（影音）
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺
- 警惕「自大的中國」美太平洋2艦隊隨時備戰
- 聘中國太子黨當門神？ 美查花旗
- 四葉草玩3P 黃明志被抓那裡「凸凸的」
- 「詹啟賢絶對有責任！」 邱毅爆當年扁槍傷內幕
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念
- 很裸露？色色的？ 長頸鹿產子直播險遭禁
- NBA》鵜鶘外線慘！「肯塔基雙塔」合作二連敗
- 光芒今對海盜 胡智為、張進德無緣對決
- 大福彩頭獎連49摃
- 73歲翁拐3東區妹「做物理治療」性侵 躲11年落網
- 血汗烘焙坊老闆娘遭爆 疑前議會秘書長「小三」！
- 17年後重逢搞不倫 判刑賠30萬
- 908台灣國促中市府拆蔣介石銅像
- 柯P共享車位爆抄襲？ 連勝文又被打臉啦！
- 金酒晉級 楊哲宜拒絕兩戰打包
- 小模摩鐵開毒趴 警察上門裝昏迷
- 文心南七路 明起改善路基2個月
- 帶建照土地打9折 2年仍無人接
- 開完刀身體疲累... 甄珍轉往加護病房
- 睦鄰惹議？中油雇員招考傳舞弊重考
- 趁人之危！男子闖病房行竊被逮
- 正妹主播度假出意外 仆街釜山濺血
- 台日職棒對抗賽》去年傷病退賽 陳俊秀、陽耀勳磨刀霍霍
- 傳吳敦義、郝龍斌談整合... 黨主席之戰誰會退出？
- NBA》風向變了？老皮坦承：是我先對格林噴垃圾話
- 阿布達比防衛展 中科院精選38項MIT軍品參展
- 「世界末日」爆笑點飲料 自爆吃麻辣鍋取暖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：污水廠再利用污泥 竹縣長取經日宮崎縣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分