污水廠再利用污泥 竹縣長取經日宮崎縣

新竹縣長邱鏡淳赴日觀摩宮崎縣污水處理廠，肯定廠方將產生的污泥，回收製成肥料和發電燃料源，推動循環經濟，希望竹縣也能效法學習。（新竹縣政府提供）

2017-02-26 13:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日本宮崎縣將污水處理廠產生的污泥，回收製成肥料，並作為發電燃料源，推動循環經濟；新竹縣長邱鏡淳赴日觀摩考察，肯定宮崎縣將物質永續再利用的努力，也將取經成果帶回參考，希望竹縣也能效法學習。

縣府環保局表示，日本宮崎縣經過39年努力，下水道接管率達85%，共有6處污水處理廠，主要處理生活污水，所產生的污泥，發酵後經過脫水、乾燥，製成肥料，以每公斤3日圓代價賣給花店或園藝公司、農家、學校、社區、個人等，肥料販賣所得繳入公庫。

此外，污泥也送入發酵槽消化並收集甲烷氣體，作為發電燃料，再賣給發電廠商，統計105年宮崎污水處理廠販賣瓦斯所得，為宮崎市庫帶來日幣2100萬收入，相當台幣600萬元進帳。

環保局說，至於污水處理廠處理後的放流水，則是提供廠區日常用水，如花木澆灌、馬桶沖洗等，也作為公園花草維護和水渠、觀賞池水的來源。

邱鏡淳偕同環保局長黃士漢、教育處長劉明超等人，日前到日本考察宮崎污水處理廠。邱鏡淳說，官崎縣成功委託企業，依促參模式興建、操作、經營污水處理廠，不僅增加市庫收入，又有專業團隊經營，妥善處理市鎮污水再利用，值得竹縣效法學習。而透過此次實地觀摩、學習與座談，對於竹縣結合企業、政府、學術、社區，推動永續循環經濟與綠能產業，將更具信心。