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北市凱達格蘭文化館 平埔族特展

北市原民會特展「咱攏佇遮-基隆河畔平埔族人的鄉思」現於北投凱達格蘭文化館展出。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-26  13:25

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市原民會現於凱達格蘭文化館展出「咱攏佇遮-基隆河畔平埔族人的鄉思」特展。展覽主軸紀錄了大台北地區的平埔族—凱達格蘭族老、中、青三位主角追尋自我根源的故事，展期至6月4日。

「咱攏佇遮」展覽主要透過記錄影像的方式呈現，串連了主角的記憶、認同與情感，共同訴說北部地區的平埔族原住民的故事；日治時期開始被學者稱為「凱達格蘭族」的原民，一直與外界有頻繁的國際貿易接觸，卻因歷代外來政府政策改變與長時間的文化交融，讓凱達格蘭族逐漸消失隱沒，後裔無從得知自己的歷史文化， 仍以為自己僅是漢族移民後代。

「咱攏佇遮」 策展團隊表示，特展有別於過往的文物展覽形式，除了展示凱達格蘭族現存最後一份婚約書亦透過影像紀錄的方式呈現，經由當代年輕人不斷找尋與自己身份的過程與對話，尋找自我存在的價值。

特展期間將舉行歷史小旅行以及多場文化講座，包括由毛少翁社族人翁義惠先生所拍攝的「陌生的親人-走尋毛少翁後代」紀錄片、彭凌小姐如何逐步拼湊出家族橫跨塔塔悠社、里族社和北投社平埔族部落間的聯姻，而書寫出被遺忘百年的家族歷史等追溯自己身分的分享活動。

詳情可至：凱達格蘭文化館粉絲專頁

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  • 「咱攏佇遮」展覽主要透過記錄影像的方式呈現，串連了主角的記憶、認同與情感。（記者聶瑋齡攝）

    「咱攏佇遮」展覽主要透過記錄影像的方式呈現，串連了主角的記憶、認同與情感。（記者聶瑋齡攝）

  • 「咱攏佇遮-基隆河畔平埔族人的鄉思」特展。（記者聶瑋齡攝）

    「咱攏佇遮-基隆河畔平埔族人的鄉思」特展。（記者聶瑋齡攝）

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標題：北市凱達格蘭文化館 平埔族特展


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