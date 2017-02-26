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機捷月台雨潑、漏水 竟是疏於保養造成

2017-02-26  13:16

〔記者邱奕統／桃園報導〕即將通車的機場捷運經不起下雨的檢驗，包含A8站在內的多個高架車站，這幾天因為下雨竟出現月台層雨潑、滴水現象，引起民眾批評丟臉，桃園捷運公司昨天第一時間指是因綠建築設計才會有雨潑現象，並與高鐵局聯繫進行全線檢修改善；高鐵局今天表示，漏水原因是因天溝、雨排水落水頭遭汙泥、落葉堵塞等，造成溢流漏水，加上軌道上方鏤空處飄雨所致，已要求廠商修復改善中。

高鐵局表示，昨晚檢查多個高架車站後發現有月台層上方屋頂天溝淤泥堵塞，雨排水落水頭遭枯葉等雜物阻塞致雨水順著屋簷滴落月台層，排水管銜接處也有鬆脫溢流滴水、天花板接縫也疑似鬆脫滴水，而結構間間的隙填縫劑老化等情形，造成漏水現象。

高鐵局還說，機場捷運係採綠建築設計，故有採光、通風等需求考量，高架車站月台層軌道區上方有部分採鏤空設計，雨勢較大時會出現潑雨現象。

高鐵局表示，將重新檢視原防風雨設計功能，針對各車站不足地方再加設多處防風雨設施及在穿堂層、月台層增設導排雨水截水溝，以提升防風雨功能，此外在後續營運階段，也會要求廠商落實日常維護清潔保養作業，避免漏水再發生。

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  • A8站漏水竟是疏於保養，導致天溝、雨排水落水頭遭汙泥、落葉堵塞。（記者邱奕統攝）

    A8站漏水竟是疏於保養，導致天溝、雨排水落水頭遭汙泥、落葉堵塞。（記者邱奕統攝）

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