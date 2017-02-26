為eye而跑馬拉松 13視障跑完全程

胥景昕（左）由媽媽一起陪跑，完成5公里路跑挑戰。（記者蔡文居攝）

2017-02-26 12:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市樂跑協會主辦的「議長盃半程馬拉松」，今天上午在鹿耳門天后宮為「eye」開跑，賽程共分為21公里、10公里及5公里3個組別，現場除了有3400名跑友外，13名視障者也在家人及志工的伴跑下，跑完5公里全程。

今天參加路跑賽的視障跑友中，今年22歲，首次挑戰5公里路跑的胥景昕，今天由媽媽一起陪跑，他出生時因為早產的關係，導致視網膜剝離而雙眼失明。因從小音感敏銳，他5歲開始學習鋼琴，此外還會吉他、直笛、薩克斯風、二胡、口琴等樂器。他的夢想就是考上街頭藝人證照，去年5月他終於如願圓夢。

今天，他跑完全程後，也加入音樂志工的行列，現場吹起薩克斯風，邀請數千名跑友隨手捐晶片，一起做公益。

這次路跑活動，台南在地企業「好帝一食品公司」董事長劉貞秀為號召全台跑友一起加入傳愛的行列，捐出近4000盒沙茶醬禮盒做為完賽禮。主辦單位除了捐出賽事盈餘，更動員近百名志工募集晶片，共募集近30萬元，全數捐助伊甸基金會做為「象圈工程計畫」經費，幫助偏鄉學童們擁有營養早餐及課後學習才藝的經費。

胥景昕跑完路跑賽，現場吹起薩克斯風，邀跑友隨手捐晶片，一起做公益。（記者蔡文居攝）