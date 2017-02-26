鼓勵閱讀 苗栗三灣圖書館「借1本、送1本」

2017-02-26 12:43

〔記者許展溢／苗栗報導〕快來！三灣鄉圖書館在228連續假期4天，祭出「借一本，送一本」二手雜誌快樂送的活動。三灣圖書館館長謝淑貞表示，希望藉此鼓勵民眾多走進館內多閱讀。

三灣圖書館推動平時閱讀不遺餘力，時常自辦各項不制式又有趣的閱讀。

謝淑貞說，為有效利用、珍惜資源，這次整理出約30多種類別過期雜誌，共約800本，舉辦二手雜誌快樂送活動。

謝淑貞表示，只要民眾到圖書館借閱任何一本書，便可獲得一本二手雜誌，送完為止。希望民眾在假期中能不花錢，還可以把知識帶回家。