| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麗寶樂園驚傳大跳電 人工疏散受困遊客 NBA Live》柯瑞半場完成4分打 籃網緊咬勇士
 首頁 > 生活

鼓勵閱讀 苗栗三灣圖書館「借1本、送1本」

2017-02-26  12:43

〔記者許展溢／苗栗報導〕快來！三灣鄉圖書館在228連續假期4天，祭出「借一本，送一本」二手雜誌快樂送的活動。三灣圖書館館長謝淑貞表示，希望藉此鼓勵民眾多走進館內多閱讀。

三灣圖書館推動平時閱讀不遺餘力，時常自辦各項不制式又有趣的閱讀。

謝淑貞說，為有效利用、珍惜資源，這次整理出約30多種類別過期雜誌，共約800本，舉辦二手雜誌快樂送活動。

謝淑貞表示，只要民眾到圖書館借閱任何一本書，便可獲得一本二手雜誌，送完為止。希望民眾在假期中能不花錢，還可以把知識帶回家。

廣告
  • 民眾只要到三灣圖書館借閱一本書，便可獲得一本雜誌。（記者許展溢攝）

    民眾只要到三灣圖書館借閱一本書，便可獲得一本雜誌。（記者許展溢攝）

  • 雜誌類別約有30多種。（記者許展溢攝）

    雜誌類別約有30多種。（記者許展溢攝）

  • 三灣圖書館整理出約800本雜誌要免費送給民眾。（記者許展溢攝）

    三灣圖書館整理出約800本雜誌要免費送給民眾。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228連假 三灣圖書館
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：鼓勵閱讀 苗栗三灣圖書館「借1本、送1本」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.