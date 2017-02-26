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北宜直鐵影響環境？ 宜大教授：雪隧開通翡翠水質變好

2017-02-26  12:37

［記者游明金／宜蘭報導］北宜直鐵新建工程，環保團體擔憂破壞環境與生態；不過，宜蘭大學名譽教授、也是東部快鐵促進會副會長張智欽說，依據翡翠水庫監測資料，雪隧開通前5年迄104年的比較，水質是變好的，而且有國五雪隧工程經驗，北宜直鐵一定可以將環境衝擊減至最低。

張智欽說，國五要興建時，也是很多人反對，擔心破壞環境與生態，施工過程會造成污染，但是可以防治的，時間也短暫，當年大家擔心會對翡翠水庫水質造成污染，但根據翡翠水庫管理局的水質監測資料，以及台北科技大學「從翡翠水庫水域及支流水質監測結果，探討雪隧對環境影響」的報告顯示，雪隧通車前5年與後10年後的數據監測，整體水質反而更加優良。

依據翡翠水庫管理局水質監測資料，雪隧於95年通車，當年水質平均優養指數45點17，往前推至90年是46點26、往後推至104年是39點29。指數40以下代表水質優良，40至50為普通，50以上代表水質不佳。

張智欽說，鐵路是綠能運輸，每次運量約1、200輛小客車，可以減少廢棄排放、且時差短，較公路運能污染一定比較小，隧道在地底施工，對水源區影響甚微，可採取適當防治措施，減少環境衝擊，他們主張爭取北宜直鐵，也要求環境保護，絕對不會不重視，不會像環境基本教育派想的那樣。

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  • 宜蘭大學名譽教授、也是東部快鐵促進會副會長張智欽說，依據翡翠水庫監測資料，雪隧開通前5年迄104年的比較，水質是變好的。（記者游明金翻攝）

    宜蘭大學名譽教授、也是東部快鐵促進會副會長張智欽說，依據翡翠水庫監測資料，雪隧開通前5年迄104年的比較，水質是變好的。（記者游明金翻攝）

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