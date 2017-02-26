永采烘焙事件》2大生血汗實習 學校撇清這樣說…
2017-02-26 12:35
高餐旅大學（圖）強調，2生超時工作屬違法私約。（資料照，記者張忠義攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］針對2名高餐旅大三生與台中永采烘焙坊發生實習糾紛，高雄餐旅大學上午表示，將全面檢視校外實習作業機制，並強調2生超時工作屬違法私約，校方與廠商已無實質合作關係。
2名實習女大生控訴實習期間每天工時超過14小時，今年1月辭職後，被資方告知未依合約於3週前告知求償59萬元，事經台中市議員張耀中公布引發社會關注。
高餐旅表示，2生是在今年1月5日離開實習單位後才曝露超時工作，「屬違法私約，校方與廠商已無實質合作關係」，但台中市勞工局為此重罰100萬元，相關事實將提報校級實習輔導委員會裁議，呼籲學生勿與廠商簽訂任何未經校方審核同意的合約。
高餐旅表示，會深刻反省此次個案事件，全面檢視校外實習相關作業機制，針對新合作廠商強化實習訪視與實習生輔導工作。
1. 高雄餐旅大學將依據台中市勞工局重罰100萬元事實，提報校級實習輔導委員會裁議，落實執行。於此之前，自106/01/05實習生離開實習單位後才曝露超時工作、違法私約起，高餐大與廠商已無實質合作關係。 2. 高餐大一如先前聲明，會與實習生共同面對與處理此事件衍生之相關法律問題。同時，加強學生宣導，勿與廠商簽訂任何未經校方審核同意的合約。 3. 全面檢視校外實習相關作業機制，針對新合作廠商強化實習訪視與實習生輔導工作。 4. 過去20多年來，校外實習對本校技職教育深化與學生技能學習有顯著的貢獻與發展。本校會深刻反省此次個案事件所帶來的諸多訊息，除了盡力讓事件有圓滿的結果，也會認真檢討不讓類似的情形再發生。
1. 高雄餐旅大學將依據台中市勞工局重罰100萬元事實，提報校級實習輔導委員會裁議，落實執行。於此之前，自106/01/05實習生離開實習單位後才曝露超時工作、違法私約起，高餐大與廠商已無實質合作關係。
2. 高餐大一如先前聲明，會與實習生共同面對與處理此事件衍生之相關法律問題。同時，加強學生宣導，勿與廠商簽訂任何未經校方審核同意的合約。
3. 全面檢視校外實習相關作業機制，針對新合作廠商強化實習訪視與實習生輔導工作。
4. 過去20多年來，校外實習對本校技職教育深化與學生技能學習有顯著的貢獻與發展。本校會深刻反省此次個案事件所帶來的諸多訊息，除了盡力讓事件有圓滿的結果，也會認真檢討不讓類似的情形再發生。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 富岡漁港一破二亂三髒四醜 縣長視察猛搖頭
- 校長無責！台大教授批 找自己人調查就錯了
- 天晴好出遊 台南國道及其周邊車流多
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 經典賽》南韓終結者吳昇桓 熱身賽首戰挨2轟
- 逃逸外勞疑開K趴 警獲檢舉查獲
- MLB》威嚇打者新招？ 雷神這個舉動引發關注（影音）
- 桃園》1999去年近26萬通 怎樣追女友也叩應
- 經典賽》投手壓不住 荷蘭熱身賽不敵LG雙子吞3敗
- 西非國家奇特風俗 打老婆被視為「愛的表現」
- 圭賢高音卡卡 搞笑牽拖飯店火警
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
- 黃大煒唱到濕身 笑喊像游泳
- 陽明山部分櫻開5成 本週昭和櫻見客
- 港特首選舉登記 曾俊華搶頭香
- 桃園》27、28日路邊停車 採週六費率
- 老舊熱水器「自爆」 花縣有4起
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 老佛爺怒批梅姨鄙俗廉價 不爽贊助奧斯卡戰袍還要給錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU to fire two professors accused of academic fraud
- 【回聲谷】 失去的與存在的
- 【朵朵小語】 火車
- 第28次大三元 魏少快洗紀錄
- NBA》騎士完成控衛補強 勇士也想參一腳
- 什麼是「睦鄰名額」？
- 女子嘉義仁義潭戲水 被誤報溺水
- 林書豪今戰勇士 今日賽事預告與轉播
- 帶建照土地打9折 2年仍無人接
- 甄珍腦積水手術順利 症狀多為頭痛嘔吐走路不穩
- 影后甄珍美國摔傷 腦積血今動手術
- 首設228紀念碑 張博雅：被邱創煥掛電話
- 第一名模用這招 哄兒陪娘拍裸照
- 色男女ATM旁「趴趴趴」 路人嚇到不敢領錢
- 車位動手腳 撐住豪宅價
- 紐時社論 批川普侮辱民主
- 被爆羞辱醫院院長妻 嘉市文化局長致歉
- 萬能科大》「一心二用」茶器 勇奪德國iF設計獎
- 故事》落榜都是有理由的！明清科舉考試的各種落榜原因
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：永采烘焙事件》2大生血汗實習 學校撇清這樣說…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分