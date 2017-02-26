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永采烘焙事件》2大生血汗實習 學校撇清這樣說…

高餐旅大學（圖）強調，2生超時工作屬違法私約。（資料照，記者張忠義攝）

2017-02-26  12:35

［記者黃旭磊／高雄報導］針對2名高餐旅大三生與台中永采烘焙坊發生實習糾紛，高雄餐旅大學上午表示，將全面檢視校外實習作業機制，並強調2生超時工作屬違法私約，校方與廠商已無實質合作關係。

2名實習女大生控訴實習期間每天工時超過14小時，今年1月辭職後，被資方告知未依合約於3週前告知求償59萬元，事經台中市議員張耀中公布引發社會關注。

高餐旅表示，2生是在今年1月5日離開實習單位後才曝露超時工作，「屬違法私約，校方與廠商已無實質合作關係」，但台中市勞工局為此重罰100萬元，相關事實將提報校級實習輔導委員會裁議，呼籲學生勿與廠商簽訂任何未經校方審核同意的合約。

高餐旅表示，會深刻反省此次個案事件，全面檢視校外實習相關作業機制，針對新合作廠商強化實習訪視與實習生輔導工作。

1. 高雄餐旅大學將依據台中市勞工局重罰100萬元事實，提報校級實習輔導委員會裁議，落實執行。於此之前，自106/01/05實習生離開實習單位後才曝露超時工作、違法私約起，高餐大與廠商已無實質合作關係。

2. 高餐大一如先前聲明，會與實習生共同面對與處理此事件衍生之相關法律問題。同時，加強學生宣導，勿與廠商簽訂任何未經校方審核同意的合約。

3. 全面檢視校外實習相關作業機制，針對新合作廠商強化實習訪視與實習生輔導工作。

4. 過去20多年來，校外實習對本校技職教育深化與學生技能學習有顯著的貢獻與發展。本校會深刻反省此次個案事件所帶來的諸多訊息，除了盡力讓事件有圓滿的結果，也會認真檢討不讓類似的情形再發生。

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