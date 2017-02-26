O、A血型庫存不足 雲林同鄉會大募血

2017-02-26 12:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區正值缺血季，南市雲林同鄉會今天在北區公園路台南公園旁舉行大型捐血嘉年華會，台南捐血中心主任蔡光昭表示，很感謝這場捐血活動有如及時雨，迄今天南捐部分血型的血液不足7天安全庫存量，期待民眾繼續到場挽袖捐血。

蔡光昭說明，到今天上午，南捐的O型血庫存量僅4.6天、A型血是5.1天，需要這兩類血型的民眾到場慨捐熱血，南市雲林同鄉會捐血活動到今天下午5點，歡迎有空民眾前往捐輸，也可利用時間到各捐血站捐血。

南市雲林同鄉會表示，該會去年辦捐血活動，累計募得3254袋血，是全市捐血第3名，今年該會祭出捐血250CC摸彩一次、捐5百CC摸彩兩次的好康，且獎品豐富，人人有獎，還動員九輛捐血車全天不間斷受理民眾捐血，希望今年雲林同鄉會募血量能再創新高，協助捐血中心度過血荒期。