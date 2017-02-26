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天晴好出遊 台南國道及其周邊車流多

台86線往國道3號方向，車輛大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-26  11:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕228連續假期第2天，台南今天上午出太陽，氣溫回升，民眾開心出遊，國道及其周邊都湧現車流，台86線往東銜接福爾摩沙高速公路關廟交流道路段，更是大排長龍，歸仁警方動員指揮交通，全力疏導，也希望駕駛保持耐心，注意安全。

由於台南一早起天氣就不錯，出遊的人潮也開始湧現，中山高從仁德到安定等路段，車速緩慢，甚至一度定點，頗為壅塞。

另外，台86線由大潭交流道起，東向至關廟，上午也出現車流，排隊要從關廟交流道上國道3號，歸仁警分局交通組調派人力，在路口指揮、疏導，並進行號誌調控，紓解壅塞的情況，在大太陽下執勤，相當辛苦。

警方呼籲駕駛，經過有人員協助疏導的路口時，密切注意指示，不要心急，確保行車安全。

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  • 歸仁警分局交通組在路口協助指揮，疏導車流 。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁警分局交通組在路口協助指揮，疏導車流 。（記者吳俊鋒攝）

  • 員警在大太陽下指揮交通，相當辛苦。（記者吳俊鋒攝）

    員警在大太陽下指揮交通，相當辛苦。（記者吳俊鋒攝）

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