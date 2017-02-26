西門町商家不養小奇雞 北市府另找場所安置

台北燈節的小奇雞家族主燈，在燈節過後西門町商家找不到地點擺放，因此放棄認養小奇雞。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-26 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北燈節的小奇雞家族主燈，在西門町展覽期間吸引大量人潮，不過燈節過後當地商家找不到地點擺放，因此放棄認養小奇雞，台北市政府聞訊後正在尋找其他場所以便安置。

據《蘋果日報》報導，西門徒步區發展促進會理事長劉家鑫指出，其實民眾和店家都很喜愛小奇雞，但實在是沒地方擺，所以促進會才決議不養小奇雞。目前包括台北電影公園、新兒童樂園、小巨蛋、東區等處，都是小奇雞可能安置的地點。

北市府觀傳局長簡余晏透露，還沒有決定小奇雞的落腳處，如果要繼續展出尚需要第二預備金的支持。有市府員工表示，燈節花燈向來有2種安置方式，第1種是擺在宜蘭的倉庫，看狀況再去參加國外比賽，第2種則是擺放到有需要的場所當裝飾品。