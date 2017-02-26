紅綠燈長達1200秒 台東交管挨批「過分」

台東警方在228連假實施交管，在富岡與省道路口，省道順暢，但村落出來的車輛要花10分鐘等紅燈。（記者黃明堂攝）

2017-02-26 11:44

［記者黃明堂／台東報導］228連續假期，台東縣省道車流量大，警方於重要路口實施交管，全力維持省道暢通，卻苦了支道車輛，最長等候紅綠燈時間長達20分鐘，引起部分駕駛人忍不住喊「等太久了啦」！

台東市富岡里一位民眾上午開車想到台東市區，在省道路口遇到紅燈，兩位警察在號誌燈下交管，省道車多但順暢，1分鐘、2分鐘過去，燈號竟然都還沒切換，他開始不耐，這一等，竟然等了10分鐘，早已有人大喊「等太久了啦」！

事實上，這裡等10分鐘紅燈，還不算最長的，台東警察局表示，為確保省道順暢，有些路口會視車輛回堵情況，號誌加長比例至20分鐘輪放。

台東警分局表示，針對台11線（富岡-成功）、台9線（綠色隧道及初鹿-關山）等地區重要路段實施交通管制，幹道與支道輪放比例約10分鐘，如幹道車流量再增加有回堵至關山或成功警分局轄區時，將加長比例至20分鐘輪放，各該重要路口均派員警統一實施燈控管制，請各位用路人還請耐心駕駛，如無明顯車流時，則將號誌恢復一般自動模式。