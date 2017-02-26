市區賞花 台北市杜鵑花季開始囉！
2017-02-26 11:30
杜鵑花季開始囉！（公園處提供）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕遠在陽明山，近在台北大安森林公園都能看見杜鵑花開！北市府今年首次舉辦台北杜鵑花季，將與已有20年歷史的台大杜鵑花節結合， 共同創造屬於台北市的春天意象，展期自2017年3月1日至3月31日。
公園處處長黃立遠表示，美麗的「杜鵑花」自1981年時被票選成為北市市花起，她的鮮豔與嬌嫩就深深烙印在台北人的心中。從去年確定將舉辦台北杜鵑花季以來，工務局在大安森林公園以及新生南路、羅斯福路等處，靈活運用杜鵑花以及各色植栽，並搭配可愛的公仔、美麗別緻的藝術品等，透過巧思為花季增添豐富的色彩。
青年公園管理所主任楊淑惠表示，漫步於大安森林公園捷運站5號出口走出，可看到不少的平戶杜鵑錯落於捷運站周邊緩坡地；公園的中央步道旁有懸吊的繽紛花球裝飾，這些花球為公園處與民眾共同製作而成。
杜鵑品種區是由桃園區農業改良場及新北市金山地區農會產銷班合作收集90個種類的杜鵑組成，高雅的造景佈置，現場展示平戶杜鵑、原生種杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑、桃改場育成品種、臺交杜鵑、雜交優良單株、西洋杜鵑共八類，讓市民在春陽煦煦中，更能深度賞花。
另外，公園處在台灣大學周邊道路佈置了多達20處亮點，民眾隨時可散步賞花，北市敬邀市民一同參與台北市第一次的杜鵑花季。
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