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挺同遭嗆「同志下地獄」釋昭慧自爆被恐嚇！

2017-02-26  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕玄奘大學教授釋昭慧，無畏力挺婚姻平權，不料，近日卻收到一疊「同志會下地獄」的恐嚇資料，讓她直呼，這是「道德綁架的恐攻行為」。

釋昭慧24日於臉書撰寫〈道德綁架的恐攻行為〉一文，透露她收到來自台南的一疊資料，資料中大費周章引文證明「同志會下地獄」，她看完後隨即丟進垃圾桶。

不料，這位寄件者竟要釋昭慧轉交另一疊資料給律師謝啟大，對方還揚言，若不轉交，「那你就非法擁有謝律師的物件！」；若棄置，「那你就非法毀損謝律師的物件！」讓她超傻眼。

釋昭會也在文末詢問網友，「請問，我可以接受這種道德綁架的恐攻行為嗎？」質疑「憑什麼花錢幫他轉寄資料？」釋昭慧說，若退件，郵差恐倒大楣；若寄回，連寄件人都不知是誰，為什麼要自掏腰包幫他寄回去？網友見文怒批，「莫名其妙」、「真是令人啼笑皆非、毫無邏輯的舉止」。

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  • 釋昭慧力挺婚姻平權。（資料照，記者方賓照攝）

    釋昭慧力挺婚姻平權。（資料照，記者方賓照攝）

  • 釋昭慧於臉書自爆收到恐嚇資料。（圖擷取自釋昭慧臉書）

    釋昭慧於臉書自爆收到恐嚇資料。（圖擷取自釋昭慧臉書）

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