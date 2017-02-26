機捷月台雨潑 高鐵局：疑天花板接縫鬆脫
2017-02-26 11:20
機場捷運A8站月台發生雨潑現象。（資料照，記者鄭淑婷攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕桃園機場捷運3月2日即將通車，連日大雨，卻傳出通車前夕桃捷月台層潑雨、滴水情形。高鐵局捷運工程處昨晚現場勘查後發現，主要是月台層上方屋頂天溝淤泥堵塞、雨排水落水頭遭枯葉等雜物阻塞致雨水順著屋簷滴落月台層、排水管銜接處鬆脫溢流滴水、疑似天花板接縫鬆脫滴水、結構間之間隙填縫劑老化或月台層側邊及軌道上方鏤空處飄雨等原因所造成；高鐵局捷工處立即責成廠商儘速動員進場修復中。
高鐵局表示，此次車站月台層潑雨現象，對於旅客通行稍有不便，感謝桃園捷運公司於第一時間即播音提醒旅客注意及飄雨處地板之臨時標示，並立即密集刮除地面積水；高鐵局同時也強調，此情形對於行車安全及營運相關設施並無影響。
高鐵局指出，機場捷運係採綠建築設計，故有採光、通風等需求考量，高架車站月台層軌道區上方有部分採鏤空設計，因此，雨勢較大時可能會出現潑雨現象，並非站體結構問題出現漏水或滲水。在試營運前，高鐵局已進行機場捷運工程檢查，重新檢視原防風雨設計功能，已針對各車站不足地方再加設多處防風雨設施及在穿堂層、月台層增設導排雨水截水溝，已大幅有效提升防風雨功能。
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