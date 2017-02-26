大貨車過彎打滑自撞 蘇花公路交通暫中斷

蘇花公路138.4K處，一輛自撞大貨車橫停在路中央，雙向皆無法通行。（圖擷自臉書「蘇花公路即時路況」）

2017-02-26 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕臉書「蘇花公路即時路況」表示，蘇花公路138.4K處剛剛發生一起事故，一輛大貨車過彎時疑似地面有油漬打滑自撞，所幸無人受傷，但大貨車橫停在路中央，雙向皆無法通行，造成嚴重回堵，目前拖車緊急前往救援，用路人盡量避免前往蘇花公路。