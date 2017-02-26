南高雄最大公園今年動工 曾是林少貓抗日基地

少康營區舊址的南高雄最大森林公園，將於今年動工。（記者葛祐豪攝）

2017-02-26 10:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於小港少康營區舊址、南高雄最大森林公園，預計今年內動工、明年完工，對於改善小港地區的空氣品質將有幫助；由於當地曾是林少貓抗日根據地，頗具歷史典故，地方也發起公園命名活動。

立委賴瑞隆強調，去年6月已協調地主台糖，優先開放5公頃綠地供民眾休憩之用，工務局則參酌北高雄的凹仔底森林公園開發模式，規劃10公頃森林公園，預計今年內動工，明年中完成。

工務局粗估少康營區森林公園的開闢經費，約需3億元。賴瑞隆表示，未來將結合各界力量，共同完成10萬棵植樹計畫，改善小港地區的空氣、居住品質。

少康營區原為海軍陸戰隊營區，部隊於民國100年遷離，將土地歸還給台糖，由市府進行開發規劃。經過6年等待，附近松金、山明、高松、泰山等里民，對這座南高雄最大森林公園也充滿期待。

地方表示，小港1/3土地屬於臨海工業區，重工業林立導致空氣品質相長期不良，闢建都市之肺的森林公園，有其必要性。

市議員陳麗娜則發起為新公園命名活動，號召鄉親一起發想新公園名稱，3月底前票選出結果，送給市府參考。

陳麗娜說，根據地方文史考察，原少康園區曾經是清末抗日領袖林少貓的根據地，他在這處名為「後壁林」的地方，留下許多英勇事蹟。陸戰隊進駐後，這裡再度成為軍事要地，民國92年SARS流感期間，更曾被指定為隔離營區。

6年前隨著陸戰隊的遷離，這塊土地終止了100多年的軍事傳奇。陳麗娜強調，很多公園公共設施的命名，都由上而下，未必能與地方情感、期待相符，因此發起命名活動。