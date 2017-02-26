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小確幸飛走了... 200元發票獎項4組恐剩1組

2017-02-26  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕 今年1、2月的統一發票將於3月25日開獎，財政部預計最快下週公告200元獎項增開幾組，但因今年度的統一發票給獎經費遭立法院刪除3億元，200元獎項增開組數恐由去年底的4組縮水成1組，依過去發票的領獎狀況推估，每加開一組200元獎項，約有83萬張發票中獎，以少3組推算，等於約250萬個名額的小確幸沒了！

由於立法院審查總預算採「統一比例刪除」的方式審查，統一發票預算獎金也跟著受到連累，獎金預算由去年的102億元縮水至99億元，連帶影響了今年1、2月統一發票給獎組數。統一發票200元獎項一般為3組，去年起出是增開1組，年中後考量經費仍有剩餘續增3組，總組數提升至7組，依財部估算，每期增加1組獎項，將多花掉國庫成本約1.8～2億元，去年增開組數費用高達11～12億元。

財政部官員表示，下月開獎的1、2月統一發票200元「增開獎項」組數減少，和預算遭刪沒有關係，而是比照去年做法；至於下半年的3期發票是否比照去年有4組「增開獎項」，則要看上半年的兌獎情況而訂，預計加碼方案要等到8月才會定案。

還是有好消息，為鼓勵民眾使用電子發票，財政部擬拉高無實體電子發票中獎組數。依相關成本數字推算，無實體電子發票專屬獎的100萬大獎則可望由10增至15組，另2000元獎項則由去年的8000組增至1萬組。

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  • 統一發票200元獎項小確幸恐由4組縮水成1組。（資料照，記者吳正庭攝）

    統一發票200元獎項小確幸恐由4組縮水成1組。（資料照，記者吳正庭攝）

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