迎接白沙屯媽祖 至善協會趕製平安餅、平安龜

迎接白沙屯媽祖，至善文化協會製做至善平安餅。（記者廖淑玲攝）

2017-02-26 09:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖來囉！為迎接白沙屯媽祖到雲林，雲林至善文化協會總動員趕製至善平安餅、平安龜分送。

白沙屯媽祖今天凌晨2點30分從苗栗拱天宮出發，展開12天11夜往北港徒步進香活動，預計3月2日中午11點前抵達北港北辰派出所前，雲林至善文化協會趕製5000個至善餅、平安龜（意指平安歸）500個、至善狀元糕200個將沿路分送信徒，展現會員及志工對媽祖的虔敬。

至善文化協會榮譽會長蔡銘貴指出，協會除了送平安餅也將贈送媽祖進香背包500個，3月2日下午3點半在北港鎮光明路82號至善北港服務處擲筊贈送，另有白沙屯媽祖加持錢母及天后3D項鍊，歡迎共襄盛舉。

至善北港服務處將舉辦擲筊贈送白沙屯媽祖加持錢母及天后3D項鍊，歡迎共襄盛舉。（記者廖淑玲攝）

雲林至善文化協會義工趕製至善平安餅、平安龜。（記者廖淑玲攝）

至善文化協會義工群大動員製做至善平安餅、平安龜。（記者廖淑玲攝）