降雨可望趨緩 連假後期把握好天氣

影響台灣長達3天的水氣，即將到達尾聲，中午過後到連假結束可望是個好天氣。（圖擷自臉書「天氣即時預報」）

2017-02-26 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕源源不絕，影響台灣長達3天的水氣，即將到達尾聲，北台灣的雨勢有機會在中午左右緩和，中南部甚至可以看到陽光露臉，一直到連假結束可望是個好天氣。

臉書粉絲團「天氣即時預報」表示，從上週四（23日）開始配合著冷氣團水氣所帶來的雨勢將告一段落，目前華南雲雨帶「最後一波逐漸通過中」，目前北台灣仍在降雨，會在中午左右陸陸續續緩和，中午過後到連假結束的天氣將轉好，北部、東北部雨勢減小，中部以南地區甚至可以看到陽光。

氣象達人彭啟明也表示：「這波雨勢後，有機會在中午前稍微緩和有空檔」，呼籲民眾好好把握，曬不乾的衣服快洗一下，也可以開始準備從事戶外活動。

溫度部分，氣溫將在週二（28日）起回暖，但很快在週四（2日）又有一波冷氣團南下，影響台灣3至4天。