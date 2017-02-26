下半天水氣減少 吳德榮：北台灣將轉間歇性降雨
2017-02-26 08:12
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，今天下半天起水氣減少，北台灣天氣將由濕冷轉變為陰冷。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣偏濕冷，北部及東北部下雨情況明顯。前氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，今天下半天起水氣減少，北台灣天氣將由濕冷轉變為陰冷。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今、明天 （26、27日）台北市最低溫約在12、13度左右，中部以北空曠地區則在11、12度徘徊。今天北台灣降雨最明顯，下半天起至明天水氣逐漸減少，北台灣整天連續降雨的狀況，有機會轉為間歇性的局部雨，天氣由濕冷轉變為陰冷。
貼文還寫到，週二（28日）冷空氣緩慢減弱，氣溫再小幅回升，但北台灣仍感陰涼微冷，北部、東半部有局部短暫雨。週三（3月1日）水氣減少，天氣好轉且氣溫回升。週三晚上「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降。
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