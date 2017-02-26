雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
〔記者林曉雲、詹士弘／綜合報導〕教育部又一高官退休後轉任私校！11職等教育部綜合規劃司前副司長郭淑芳，今年2月1日退休後，立即上任私立環球科技大學主任秘書，該校校長陳益興也是教育部退休政次，1所私校聘請2位教育部退休高官，引發杏壇熱議。全國教師工會總聯合會理事長張旭政今質疑，教育部高官退休轉任私校「領雙薪」，讓社會大眾再次看到教育部官員與私校的關係密切，呼籲立法院加速通過「禁止雙薪肥貓條款」，徹底遏止歪風。
依環球科大的官網，郭淑芳是台北市立教育大學教育行政與評鑑研究所博士，轉任環球科技大學幼兒保育系教授級專技人員兼主任秘書，秘書處設有主任秘書一人，擔任校長的幕僚長及秘書處主管，主任秘書領導秘書處工作同仁執行秘書業務。
張旭政直批，教育部高官轉任私校，不僅位居要津，還能拉拔自己人，把過去的下屬也一同拉到私校擔任要職，可見得教育部的高官和私校的聯結有多深。陳益興先擔任環球科大教授，再擔任校長，陳的子弟兵郭淑芳一申請退休，立刻無縫接軌到環球科大擔任主秘，整件人事顯然是精心安排，一來避免直接面對社會批評，二來讓自己人跟著坐享高額雙薪，除了讓社會大眾看到教育部官員與私校的密切關係外，也讓「雙薪肥貓」問題再度浮現。
教育部長潘文忠去年底修訂「教育部組織法」，增設高官旋轉門條款，張旭政直批是「為德不卒」，他質疑教育部草案僅規範主秘以上官員，3年內不得直接轉任董事、校長，根本無法規範陳益興和郭淑芳。全教總主張「旋轉門條款」的規範對象應擴大到正副司、處長等專任人員，才能徹底遏止類此歪風，亦避免利益輸送之嫌。而「禁止雙薪肥貓」條款，已有立委提案在立法院審理中，全教總也呼籲立法院應加速通過，以遏止高官轉任私校的情形。
環球科技大學董事長許淑敏表示，環球科大是私立學校，為了學校經營、發展及生存，必須用人唯才，但前提是必須合法，依程序聘任，最重要的是把環球經營的愈來愈進步。
許淑敏也表示，前任校長許舒翔應邀入閣後，環球依規定對外甄選校長，當初報名甄選的人選有好幾名，均符合資格，最後由陳益興脫穎而出，並教育部核准。
陳益興則表示，自己於102年11月1日辦理退休，105年8月1日接任環球科大校長，當初接任環球校長時並無「旋轉門」規定，未來如果法令有所變動，他也會尊重國家相關法令規定並依法辦理。郭淑芳表示，退休後轉換跑道至環球科技大學任職及未來可能的發展，均會依照相關法令辦理。
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標題：雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
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