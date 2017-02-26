獨家》教育部初步調查 楊泮池保住國家講座

2017-02-26 07:07

〔記者林曉雲／台北報導〕台大教授論文造假案爭議未平，台大校長楊泮池全身而退，外界質疑不斷。台大調查結果讓楊泮池保住了校長一職，教育部最新調查，楊泮池也保住了國家講座和學術獎的學術殊榮。

國家講座有學術界奧斯卡獎之稱，楊泮池曾獲第11屆國家講座，2002年也曾獲得教育部學術獎，學術地位尊崇。楊泮池被爆共同掛名造假論文案，教育部長潘文忠曾公開表示，楊如有造假將追回國家講座和學術獎的殊榮。根據教育部初步調查結果，楊泮池獲得國家講座和學術獎的研究成果均無爆爭議的論文，楊泮池保住了國家講座和學術獎。

但高教司長李彥儀表示，教育部組成學者專家獨立調查小組，台大校長楊泮池所獲得的國家講座和學術獎的研究成果雖未有被質疑的論文，不影響其國家講座和學術獎，但教育部仍將調查共同掛名具爭議論文的部分是否違反學術倫理。

李彥儀表示，台大的調查報告是台大的認定及說明，教育部組成的獨立調查小組，外聘學者專家均屬於生醫相關領域，教育部調查小組仍將「獨立調查、重新判斷」，目前教育部調查小組已開過2次會議，最近將召開第3次會議。

至於郭明良在2008年獲得的學術獎部分，教育部調查郭明良所獲學術獎的研究成果中，包括了被認定有造假問題的論文，教育部將追回郭明良的學術獎獎章及60萬元獎金。

對於教育部和科技部各設有調查小組，是否為變成雙頭馬車？調查結果不一致？李彥儀表示，2部是各自成立調查小組，各自調查，但互設代表在彼此的調查小組內，對於雙方的調查結果將互相確認，作出不矛盾的認定，教育部和科技部會同步儘快提出調查結果。