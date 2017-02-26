3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光
2017-02-26 06:40
今天北部地區有雨，天氣較為濕冷。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天各地受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移的影響，天氣偏濕冷，尤其在北部及東北部下雨情況明顯，南部則有陽光出現。氣象局於基隆市、新北市、台北市發布大雨特報。
氣象局資料顯示，今天水氣和昨天相比較為減少，不過北部地區及宜蘭仍屬溼冷的天氣型態，中部及花東地區以多雲的天氣為主，偶有短暫雨，南部則有陽光出現，僅山區會有局部短暫雨。
氣溫方面，北部及宜蘭最高溫約在15、16度，中部及花蓮高溫約17到21度，南部及台東則是在陽光照射下，高溫可達24至27度。
週一開始大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，不過北部氣溫仍偏涼，水氣又會減少，但迎風面的北部、宜蘭仍可能有短暫雨的情形。週四則又有一波大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫又會再度下降，其他地區早晚的溫度也會較低一些。
今天空氣品質方面，高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|14 ~ 16
|13~ 16
|16 ~ 25
|14 ~ 18
今天各地天氣預報。（圖取自氣象局）
今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）
高屏地區為橘色提醒，其他地區為良好至普通等級。（圖取自行政院空氣品質監測網）
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