02/26 各報重點新聞一覽
自由時報
文化部推動 中正紀念堂轉型
文化部長鄭麗君昨天表示，中正紀念堂是威權統治時期，為紀念威權統治者而建立，基於「面對歷史」、「正視傷痛」、「尊重人權」等立場，有必要進行轉型。文化部已組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，停售蔣中正公仔、文具等商品，不再於開閉館時播放〈蔣公紀念歌〉，預計半年內提出「國立中正紀念堂管理處組織法修正草案」，待草案通過後，進一步推動名稱、史料蒐集展示的轉型。
借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
毒品犯黃俊傑自稱在南投關刀山藏了三把槍，刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）廿三日從監獄借提黃嫌取槍，曾是山老鼠的黃嫌領著九名幹員在山區繞了四小時後突然墜谷，搜尋一天一夜無所獲，研判已脫逃，南投檢方正徹查「疏縱人犯」之責。
詳見借提取槍 毒犯滑山谷逃脫。
聘中國太子黨當門神？ 美查花旗
華爾街又一家大銀行涉及海外行賄高官權貴而遭美國監管機構調查！花旗集團（Citigroup）週五申報文件揭露，美國證交會（SEC）等機構正在調查該銀行與外國政府官員有關的人事聘用作業。《華爾街日報》先前曾報導，除了摩根大通聘僱中國高官權貴子女「太子黨」、涉以人事聘用交換業務之外，花旗等七家大銀行都遭到類似調查。
蘋果日報
離譜 9警弄丟人犯 瞞檢察官10小時
縱虎歸山！刑事局中部打擊犯罪中心上周四向檢方借提服刑中的男子黃俊傑到南投埔里山區取槍，不料黃男在9名幹員押解下，於下午6時離奇滑落250公尺深山谷，警方求援但因裝備不足，隔天上午8時大批搜救人員抵達才垂降山谷搜尋，結果黃男已不見蹤影；離譜的是，警方僅向檢方回報黃男「墜谷」，檢察官在警方已知黃男落跑近10小時後才知嫌犯脫逃，簡直氣炸，已分案偵辦警方是否疏縱人犯。
晶華竄火 348客驚逃
5星級台北晶華酒店昨凌晨發生火警，位於地下1樓CHANEL（香奈兒）精品店突竄出濃煙，沿通風管道蔓延到5樓以上客房，348名房客被警鈴聲及濃煙嚇醒，不少人只披浴袍倉皇逃出，但飯店拖半小時才廣播疏散，讓房客在寒風雨夜中發抖，房客抱怨：「危機處理這麼亂，怎拿到5星級？」所幸僅兩名房客輕微嗆傷，但香奈兒損失至少數百萬元，起火原因還在調查。
聯合報
香港特首選舉 開戰！
香港特首選舉，參選人曾俊華昨天上午到灣仔選舉事務處，遞交已獲一百六十個選委提名的報名表，成為第一位報名參選者，如獲確認，他將成為候選人，搶得頭香。
川普封殺特定媒體 對立加劇
美國川普政府與媒體之間的對立關係日益嚴重。白宮發言人史派瑟廿四日在白宮辦公室舉行非正式記者會（off-camera press briefing），刻意不邀請有線電視新聞網（ＣＮＮ）、紐約時報、洛杉磯時報、Politico等媒體參加，引發外界譁然；美聯社與時代雜誌以缺席表示抗議，華盛頓郵報則以「震驚」 （appalling）形容白宮的做法。
中國時報
中正紀念堂推去蔣化 紀念歌停播 威權商品下架 展廳藝廊更名
文化部長鄭麗君昨（25）日召開記者會表示，將從法制面推動中正紀念堂轉型，目前先停播〈蔣公紀念歌〉，將威權統治者意象鮮明商品（公仔、文具、生活用品等）下架，並將中正藝廊、介石廳、瑞元廳等場所更名。一連串措施被解讀為「去蔣化」，引起朝野熱議。
台中 大博會 中亞聯大最夯
「2017大學博覽會」今天邁入最後一天，現場熱鬧滾滾，參展的50所大專院校與單位，經過2天展出後，由亞洲大學與中國醫大組成的「中亞聯大」、國軍人才招募中心、東海大學、清華大學及中原大學，名列考生詢問度最高的學校前5名。
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