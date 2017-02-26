| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
 首頁 > 生活

囫圇吞棗 男童吃棗卡食道

2017-02-26  00:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕幼兒誤食事件常發生，上週一名9個月大男童「囫圇吞棗」，咬了一大口棗子噎住差點窒息，媽媽趕緊把棗子挖出來，以為沒事了，但男童卻不吃不喝、口水變多，掛急診發現還有一塊棗子卡在食道，經內視鏡取出才恢復正常。

中國醫大附設兒童醫院腸胃科主任陳安琪，5歲以下小朋友喜歡把東西放進嘴巴，除非有異狀不然不易發現，這名男童吃棗子卡在食道，如果未及時取出，嚴重恐會腐蝕性食道炎，食道潰爛、腐蝕，也可能在喝奶進食嗆到，引起吸入性肺炎。

兒童急診科主任謝宗學說，男童在家看到姊姊吃一半的棗子放桌上就搶來吃，媽媽還來不及阻止，已經咬了一大塊，並立刻劇烈咳嗽、臉頰脹紅，媽媽趕緊從口中把棗子挖出來，男童臉色逐漸回復正常，不再咳嗽。

但男童事後不肯喝水、不吃東西，口水也流得平常多，雖然沒哭鬧、沒嘔吐，活動力正常，這名媽媽不放心，半夜帶到醫掛急診，經身體理學檢查無明顯異狀，要做X光可能會穿透棗子無法成像，為求謹慎，建議消化道內視鏡檢查。

男童禁食8小時後送到手術室，陳安琪以內視鏡檢查，果然食道中段發現一塊約1公分大的棗子果肉，把食道管腔整個堵住，陳安琪以內視鏡夾子取出果肉，男童麻醉甦醒後，肯喝、肯吃、肯玩、會笑，留觀數小時後離院回家。

謝宗學說，小小孩口欲期又好奇會亂把東西塞到嘴巴，曾經咬斷手機吊飾、塑膠湯匙吃進去，陳安琪指錢幣、電池、消毒水都發生過誤食，不可大意，尤其藥物像高血壓、糖尿病藥物誤食嚴重會休克，提醒家有小小孩，細小物品要收乾淨，也別讓孩子離開視線，一旦誤食要立刻送醫，兒童醫院院長彭慶添也提醒，連假小朋友意外多，天冷也易誘發氣喘，家中仍要保持通風。

廣告
  • 男童吃棗子卡在食道。（記者蔡淑媛翻攝）

    男童吃棗子卡在食道。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 卡食道 棗子 食道
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：囫圇吞棗 男童吃棗卡食道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.