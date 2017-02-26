囫圇吞棗 男童吃棗卡食道

2017-02-26 00:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕幼兒誤食事件常發生，上週一名9個月大男童「囫圇吞棗」，咬了一大口棗子噎住差點窒息，媽媽趕緊把棗子挖出來，以為沒事了，但男童卻不吃不喝、口水變多，掛急診發現還有一塊棗子卡在食道，經內視鏡取出才恢復正常。

中國醫大附設兒童醫院腸胃科主任陳安琪，5歲以下小朋友喜歡把東西放進嘴巴，除非有異狀不然不易發現，這名男童吃棗子卡在食道，如果未及時取出，嚴重恐會腐蝕性食道炎，食道潰爛、腐蝕，也可能在喝奶進食嗆到，引起吸入性肺炎。

兒童急診科主任謝宗學說，男童在家看到姊姊吃一半的棗子放桌上就搶來吃，媽媽還來不及阻止，已經咬了一大塊，並立刻劇烈咳嗽、臉頰脹紅，媽媽趕緊從口中把棗子挖出來，男童臉色逐漸回復正常，不再咳嗽。

但男童事後不肯喝水、不吃東西，口水也流得平常多，雖然沒哭鬧、沒嘔吐，活動力正常，這名媽媽不放心，半夜帶到醫掛急診，經身體理學檢查無明顯異狀，要做X光可能會穿透棗子無法成像，為求謹慎，建議消化道內視鏡檢查。

男童禁食8小時後送到手術室，陳安琪以內視鏡檢查，果然食道中段發現一塊約1公分大的棗子果肉，把食道管腔整個堵住，陳安琪以內視鏡夾子取出果肉，男童麻醉甦醒後，肯喝、肯吃、肯玩、會笑，留觀數小時後離院回家。

謝宗學說，小小孩口欲期又好奇會亂把東西塞到嘴巴，曾經咬斷手機吊飾、塑膠湯匙吃進去，陳安琪指錢幣、電池、消毒水都發生過誤食，不可大意，尤其藥物像高血壓、糖尿病藥物誤食嚴重會休克，提醒家有小小孩，細小物品要收乾淨，也別讓孩子離開視線，一旦誤食要立刻送醫，兒童醫院院長彭慶添也提醒，連假小朋友意外多，天冷也易誘發氣喘，家中仍要保持通風。