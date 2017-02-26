今年暖冬 青梅結果率剩2成 歷年最慘
2017-02-26 00:03
今年暖冬青梅結果率剩2成，是歷年最慘。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因氣候異常，暖冬不冷又少雨，造成全國青梅產量大減，尤以高市產量全國第一，接連二波寒流來襲，日夜溫差超過5度，又無雨水滋長，低海拔幾乎無梅可採，高海拔只剩下2成，減產加劇歷年最慘，價格恐再創新高。
高市是全國青梅最大產地，以桃源、六龜區、那瑪夏為主要產區，種植面積近1400百公頃，年產量平均7800噸，近年來因氣候異常，造成產量逐年下降，去年原本應於2月開花，卻於前年10月突然開花，加上受到暖冬影響，造成採收期延到4月，產量只剩下3成。
甲仙農會表示，今年情況更加嚴重，青梅生長不正常，上一波雖有寒流來襲，高海拔開花率雖達5成，但只有2天太短，且日夜溫差過大，中午持續高溫，造成花被曬傷，甚至結不了果，天氣忽冷忽熱，不利青梅生長。
農會指出，好不容易等到這波寒流，沒想到高雄依然不冷，中午甚至太陽高掛，溫度仍有20度，日夜溫差超過5度，低海拔幾乎無梅可採，高海拔只剩下2成，又缺乏雨水滋長，相較過去50元硬幣大小，目前僅5元硬幣大小，預料採收期將延後到4月。
值得一提的是，青梅過去最慘每公斤僅5元，市府農業局輔導甲仙農會，持續推動產農合作，生產有機梅精，經濟產值突破5千萬元，帶動價格上漲1倍，每公斤10元起跳，近年來量少價揚，盤商大搶貨，去年每公斤約60元，甚至每袋700公克達1千元，今年產量比去年更慘，價格可望再創新高。
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