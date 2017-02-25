心事誰人知！ 桃園自殺最多的 竟是青壯男子
［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府衛生局統計，去年桃園市有309人自殺死亡，其中以35歲到44歲最多，佔21%，且近7成是男性，衛生局分析原因發現，家庭衝突影響最大，面臨婆媳不和時，男人夾在中間也很痛苦。
衛生局指出，去年桃園市自殺死亡人數有309人、比前年少4人，其中男性佔68.3%，年齡層方面，以35歲至44歲為大宗，佔21%，其次是55至64歲，佔18.1%，再來是45歲至54歲，佔16.5%。
根據全國自殺防治中心統計，去年桃園市自殺原因前3名為家庭問題32%、憂鬱傾向31.4%、情感因素19.9%、工作與經濟因素10.3%；衛生局分析去年面談資料也發現，諮商者困擾原因前三名，同樣是家庭問題、憂鬱傾向及情感因素，分別佔27.9%、26.5%、14.4%、14.3%。
桃園生命線主任張翠華表示，許多人以為孤獨是自殺的主要原因，但不和睦的家庭關係，恐怕會造成更大的痛苦，其中尤以夫妻、婆媳間的衝突最多，男性夾在婆媳之間，痛苦程度更不亞於女性，且經常被忽略，建議親友間多關懷，「藍瘦香菇」時，凡事轉念、正向思考，也可尋求專業人員的協助。
衛生局心理健康科長陳小燕指出，去年有686人次接受桃園市的免費心理諮商服務，比前年的288人次增加138%，去年桃園市的自殺死亡率也比前年下降3.8%，顯示推展自殺防治頗具效益。
陳小燕表示，除了原本平鎮區的張老師基金會桃園分事務所、桃園區的桃園生命線協會，今年起大溪區、觀音區衛生所，也新設心理諮商面談服務據點，提供普及性服務，建議民眾先致電預約。
她說，除了預約面談服務外，有諮商需求還可電洽桃園市社區心理衛生中心：（03）332-5880、生命線：1995、張老師專線：1980、24小時安心專線：0800-788-995，詳情請查詢「桃園市社區心理衛生中心」網站。
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