228連假首日遊覽車稽查 抓到塗改車齡、無照駕駛

228連假開跑，公路總局會同警察機關在全台多處觀光要道攔查遊覽車，在486輛次攔檢中查到23件違規。圖為南投地區警方進行攔查。（記者謝介裕攝）

2017-02-25 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕228連假開跑，公路總局會同警察機關在全台多處觀光要道攔查遊覽車，在486輛次攔檢中查到23件違規，其中甚至有無營業駕照、塗改出產年分等違規，皆依法舉發處罰並責令改正。

綜合媒體報導，為維護連續假期出遊安全，交通部今（25日）責成公路總局、觀光局及警察機關，展開聯合稽查，擇定武陵農場、清境農場、阿里山等7處觀光要道攔查旅遊團及遊覽車，共計核查旅遊團95團次、遊覽車486輛次。

其中旅行團部分，就行程安排妥適性、導遊人員資料等項目進行核查，初步未發現違失。

遊覽車行車安全部分，查到23件違規，包括滅火器壓力不足、行車紀錄器未正常運作、未於車身標明標識等狀況，甚至有一輛2003年出產的遊覽車將出產年塗改為2009年、駕駛沒有營業駕照、駕駛本人與車輛登記名字不同等問題，均依規定舉發處罰並責令改正。