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違法事實明確 永采烘焙坊被重罰100萬元

針對實習生勞資爭議案，勞工局將重罰永采烘焙坊100萬元。（記者張菁雅攝）

2017-02-25  21:10

〔記者張菁雅／台中報導〕針對永采烘焙坊與實習生的勞資糾紛案，台中市政府勞工局今晚宣布，因業者違法事實明確，且無改善之意，決定重罰100萬元。

永采烘焙坊的實習生及員工因不堪超時工作而相繼離職，卻遭業者求償59萬元，業者已在勞資爭議調解時決定放棄求償。而在超時工作部分，勞工局在1月6日受理後派員稽查，確認業者有使勞工延長工時超過1個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等情形，違反勞動基準法第32條及第36條規定；另於106年2月24日再度稽查業者提供的全部資料，發現違反勞基法第22條（溢扣工資）、第24條（未給付加班費）、第39條（未給付國定假日加倍工資）規定。

勞工局指出，該烘焙坊從101年至今共6件勞資爭議案，其中102年2案，101、103、105及106年各1案，主要為工資未全額給付及勞健保丶勞退未足額投保等爭議；另外，業者102年因未給付延長工時工資，違反勞基法第24條規定，也遭到勞工局裁罰。

勞工局說，綜合該烘焙坊5年來對勞工未善盡照顧，以及有多次違法紀錄，加上業者到目前為止並無改善之意，這次受害勞工多達4人，該局決定這次申訴案將依法重罰業者100萬元，希望督促業者檢討改善勞動條件、善待員工。

此外，有網友在PTT爆料指「勞工局協調專員」去年在勞資爭議協調時勸說申訴人當作「買個經驗」，不要繼續向上協調。勞工局表示，經調查，該案105年5月18日受理後，僅調解1次就成立，由中部某私立大學蘇姓助理教授擔任獨任調解人，勞工局同仁僅從旁協助會議進行，市府將儘速聯絡蘇姓助理教授，釐清是否有網友所稱之情事。

離職實習生及員工日前出面控訴業者。（資料照，記者張菁雅攝）

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