羞！買保險套自曝尺寸 女店員驚訝喊「能用嗎」？

2017-02-25 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕第一次買保險套總會有些尷尬或緊張，一名網友日前分享自己的遭遇，竟讓網友笑翻「買保險套要先做功課」。

網友在「DCARD」表示，自己第一次買保險套時很緊張，隨手拿一盒保險套就到櫃台，結帳前還先問店員這個有分SIZE嗎，並說自己有14公分長，沒想到店員竟回頭大叫「姊姊這盒保險套14公分的可以使用嗎」？不但讓全店的人笑翻，也讓PO文者直呼「以後不買保險套了」。

該篇文章也引起網友熱烈討論，「客人都知道你的長度了」、「妹妹也太天真了」、「這告訴我們買保險套要先做功課」、「下次記得戴口罩」、「以後記得先google」。