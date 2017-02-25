羞！買保險套自曝尺寸 女店員驚訝喊「能用嗎」？
2017-02-25 21:30
〔即時新聞／綜合報導〕第一次買保險套總會有些尷尬或緊張，一名網友日前分享自己的遭遇，竟讓網友笑翻「買保險套要先做功課」。
網友在「DCARD」表示，自己第一次買保險套時很緊張，隨手拿一盒保險套就到櫃台，結帳前還先問店員這個有分SIZE嗎，並說自己有14公分長，沒想到店員竟回頭大叫「姊姊這盒保險套14公分的可以使用嗎」？不但讓全店的人笑翻，也讓PO文者直呼「以後不買保險套了」。
該篇文章也引起網友熱烈討論，「客人都知道你的長度了」、「妹妹也太天真了」、「這告訴我們買保險套要先做功課」、「下次記得戴口罩」、「以後記得先google」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 烘焙坊惡狀連環爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
- 鋼鐵人是你？ 小松鼠霸氣落地照網路瘋傳
- 單親母子買53年破屋不能住 40志工助修繕
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 今到明天水氣最多！北部地區整天都會下雨
網友回應
熱門新聞
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 詹啟賢參加青工會會長交接典禮 爭取青工支持
- 台日對抗賽》中職情蒐多用心？「鄉長」貼這張圖秒懂
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 海軍敦睦艦隊出訪前巡迴7港 首場萬人登艦
- 凍齡港姐嫁豪門息影24年 富商老公突驚傳死訊
- 打造史上最強美軍 川普宣示將大規模擴軍
- 台中1晚連3起 蔣銅像遭塗紅漆
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 桃園》平均年齡38.3歲 6都最年輕
- 中科院再次參與阿布達比防衛展 力推MIT軍品
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 凍齡美貌遭傳變臉 蕭薔公開喊話惹
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 吃小熊軟糖提神？ 警查獲近3百克安毒軟糖
- 第一名模挺8月肚 攜兒拍全裸絕美孕照
- 校園周邊禁菸 南投3/1起取締
- 新化林場環湖步道完工 連假迎賓囉
- 議員批撕裂族群 賴清德：不必替蔣介石擔責任
- 劉詩詩機場狂被跟 罕見動怒：不要再拍了
- 通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲
- 不要子孫探墓園 曹西平曝父母生前遺憾
- 新聞分析》美中若開戰 跨國企業剉咧等
- 這個無良老闆太可惡 帶頭騙人頭帳戶賣詐團牟利
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 徐仁國328低調當兵去？經紀公司這樣說...
- 不曬混血超正老婆 謝和弦新妹亮相被讚翻
- 男闖輕軌致傷 罰款、賠償恐難逃
- 男大生圖書館「露鳥」嚇女童 被逮辯稱短褲鬆脫
- 晶華酒店地下街火警 傳因跳電無法廣播疏散
- 共享停車位計畫 柯P遭嗆「抄很大」
- 為台灣發聲不間斷 WHO宣達團5月赴瑞士
- 仰德大道賓士逆向撞公車 駕駛受傷送醫
- MLB》凱許曼掌權洋基19年 美媒：建仔是罕見案例
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 平地森林園區花海 228連假迎賓
- 孟耿如為吻"他" 竟想分手佼佼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：羞！買保險套自曝尺寸 女店員驚訝喊「能用嗎」？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分